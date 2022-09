'All the Beauty' gana La Mostra; Blanchett es mejor actriz

Reforma Reforma

Venecia, Italia.- All the Beauty and the Bloodshed de Laura Poitras ganó el máximo galardón del Festival de Cine de Venecia, mientras que Cate Blanchett fue reconocida como mejor actriz del certamen.

Poitras obtuvo este sábado el León de Oro en Venecia por su impactante documental sobre la fotógrafa Nan Goldin y su lucha contra los opiáceos en Estados Unidos.

La realizadora, de 58 años, nacida en Boston, obtiene así su segundo prestigioso premio después del Óscar al documental Citizenfour (2015), producido junto al 'lanzador de alertas' Edward Snowden.

Cate Blanchett fue proclamada este sábado mejor actriz del Festival de Cine de Venecia por su brillante actuación como directora de orquesta en el filme TAR, de Todd Field, un drama sobre el abuso de poder.

Se trata de la segunda vez que Venecia premia a la aclamada actriz, de 53 años, que ha puesto su fama y talento al servicio de la lucha feminista, después de I'm not There de Todd Haynes, donde encarnó hace quince años a Bob Dylan.

Por otro lado, el jurado también envió un mensaje contra la censura en Irán al otorgar el Premio Especial del Jurado al director Jafar Panahi, encarcelado desde julio en su país.

Pese a su ausencia en la sala, el cineasta recibió una larga ovación del público de Venecia, tras el anuncio de su galardón.

LISTA DE PRINCIPALES GANADORES

- León de Oro : "All the Beauty and the Bloodshed" de Laura Poitras (Estados Unidos).

- León de Plata - Gran Premio del Jurado y León del Futuro - Mejor ópera prima: "Saint-Omer" de Alice Diop (Francia).

- León de Plata - Premio a la mejor dirección: el italiano Luca Guadagnino por "Bones and all".

- Premio a la mejor actriz: la australiana Cate Blanchett por su papel en "Tàr" de Todd Field.

- Premio al mejor actor: el irlandés Colin Farrell por su interpretación en "The Banshees of Inisherin" de Martin McDonagh.

- Premio Marcello Mastroianni del mehor actor o la mejor actriz emergente: la actriz Taylor Russell por su papel en "Bones and all" de Luca Guadagnino.

- Premio Especial del Jurado: "No Bears" de Jafar Panahi (Irán).

- Premio al mejor guión: "The Banshees of Inisherin" del irlandés Martin.