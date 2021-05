Amadas por la crítica, despreciadas por taquilla

Reforma

Ciudad de México.- Entre los récords impuestos por Nomadland está el del filme con peor taquilla en llevarse el Óscar a la Mejor Película, algo que ni el efecto de sus premios, también por Dirección (Chloé Zhao) y Actriz (Frances McDormand), ha podido revertir.

Hace una semana, The Hollywood Reporter indicaba que su taquilla en Estados Unidos rondaba los 2.5 millones de dólares, pero hasta ahora, el sitio especializado Box Office Mojo la sitúa en 2.1 millones.

El caso es ilustrativo en una temporada de premios que no marchó de la mano con la recaudación entre las escasas películas que llegaron a las salas, que oscilan con taquillas mundiales entre los 5 millones de dólares de El Padre (Mejor Actor, Anthony Hopkins, y Guion Adaptado) hasta los casi 14 millones de Hermosa Venganza (Guion Original).

"La pandemia cambió la industria, se perdió el 'momentum' en cuanto a la plática que se arma, las quinielas... la gente estaba muy desconectada. Había un desorden mental que afectó. Faltó un empuje mayor", consideró la crítica Adriana Fernández.

Pese al "efecto Óscar", el fin de semana posterior a la premiación, en México el único título ganador que entró en la lista de las 10 más vistas fue El Padre, que congregó 20 mil asistentes y sumó 1.6 millones de pesos; en cinco semanas cuenta con 168 mil asistentes y 14 millones de pesos.

El filme es el único ganador por el que apuesta Cinépolis, pues Nomadland, Minari, Hermosa Venganza y Judas y el Mesías Negro no pasan de cinco funciones al día en sus complejos del sur de la CDMX.

Nomadland debutó en México con 9.9 mil espectadores y cosechó casi 766 mil pesos de recaudación, pero el miércoles, en salas de Cinépolis sólo estaba programada en tres complejos, que sumaban cinco funciones, mientras que El Padre tuvo 15.

Pero ninguna compite contra Godzilla vs. Kong, que en México ha recaudado 389 millones de pesos gracias a 6 millones de boletos vendidos en seis semanas.

"El tema de El Padre, la senectud y la demencia senil, a mucha gente le puede. Creo que pasa algo también con Hermosa Venganza: estamos en un momento donde la gente no quiere ver cosas muy serias o no se quiere deprimir.

"Han estado bastante vacías las salas por la contingencia y los temas. Mi apreciación es que Godzilla vs. Kong es palomera, no te hace sufrir; El Padre es un tema que no queremos abordar durante la pandemia, en una situación de estrés", opinó Fernández.

Ni Mank ni La Madre del Blues ni Mi Maestro el Pulpo, las producciones de Netflix ganadoras del Óscar, lograron figurar entre los 10 títulos más vistos en Estados Unidos después de la entrega, según The Numbers, que registra diariamente las posiciones.

Si bien las plataformas de streaming no revelan el visionado, el top 10 que difunde Netflix mostró que ni su gran apuesta, Mank, había sido particularmente popular: sólo llegó a la posición 10 en su primer día desde su estreno en Estados Unidos; al día siguiente salió.

Ganadoras de otras plataformas, como Soul (Disney+), El Sonido del Metal (Amazon Prime Video) y Tenet (disponible en Cinépolis Klic), sí aparecen aún en tendencias.