Amber Heard testifica; sostiene que vivió golpes e insultos

CDMX.- La actriz Amber Heard testificó por primera vez en el juicio por una demanda por difamación interpuesta por Johnny Depp contra ella, en el que recordó supuestos abusos físicos y psicológicos que vivió en su matrimonio con el actor.

"Me cuesta trabajo encontrar las palabras para describir lo doloroso que es'', dijo al comienzo de su testimonio. "Es horrible para mí sentarme aquí por semanas y revivir todo''.

El testimonio de Heard llega después de que una psicóloga, contratada por los abogados de la actriz, declarara que sufre de trastorno por estrés postraumático por múltiples actos de abuso que supuestamente le infligió Depp, incluyendo violencia sexual.

La actriz aceptó ante el jurado que su relación con Johnny Depp fue "siempre intensa", pero describió cómo escaló hasta volverse violenta y abusiva, al punto de que Depp le hacía comentarios sobre cómo se vestía y llamaba a otras actrices "putas sin valor".

También relató el momento en el que la golpeó por primera vez por reírse de un tatuaje del actor, y aseguró que es un suceso que marcó su vida.

"No me moví, me asusté, porque no sabía qué más hacer. Luego me volvió a abofetear una vez más. Difícil. Perdí el equilibrio en el borde del sofá y deseé tanto que dijera que estaba bromeando. Me abofeteó sin razón, al parecer", agregó Heard.

Depp demandó a Heard por difamación en la Corte de Circuito del Condado de Fairfax después de que ella publicó un artículo de opinión en el diario The Washington Post en 2018 en el que se describía como "una figura pública que representa el abuso doméstico''.

El artículo nunca menciona a Depp por su nombre, pero los abogados de Depp argumentan que fue difamado porque claramente se refería a las acusaciones que hizo Heard en 2016 durante su proceso de divorcio.

Depp declaró por cuatro días previamente en el juicio, en los cuales testificó que nunca golpeó a Heard y que en realidad él era la víctima de abuso.

Declaró que fue golpeado por ella en múltiples ocasiones y que ella le arrojaba cosas. El actor describió a Heard como una persona con "una necesidad de conflicto''.

El martes la psicóloga Dawn Hughes reconoció en su testimonio que Heard por momentos perpetró violencia física contra Depp, pero dijo que esto era poco en comparación con la violencia que sufrió, la cual la dejó intimidada y temerosa por su seguridad.

Durante un interrogatorio el miércoles, Hughes reconoció que no estaba determinando si Depp atacó a Heard en ocasiones específicas. Pero testificó que la versión de Heard sobre sus experiencias coincide con la de aquellas personas que han sufrido abuso doméstico.