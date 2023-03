Amigos dan último adiós a Xavier López 'Chabelo'

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Aleks Syntek y Pepe Magaña asistieron a darle el último adiós a Xavier López, "Chabelo", en una agencia funeraria del sur de la Ciudad de México.

Para Aleks Syntek, "Chabelo" era un ícono muy grande en México, pero también fue su amigo, por lo que asistió a la funeraria J. García López, ubicada en la colonia San Jerónimo, donde velan a Xavier López.

"Siempre le gustaba manejarse discreto, no quería nada grandilocuente. Quería algo chiquito, íntimo y para la familia, pero como mexicanos siempre queremos algo grande", dijo el cantante, al llegar al recinto.

El actor y comediante salió en el videoclip de la canción "Lo Que Tú Necesitas" por lo que Syntek le ofreció honorarios, pero "Chabelo" no le cobró y, asegura, se divirtió mucho bailando.

"'De ninguna manera te voy a aceptar dinero' y al revés me regaló un collarito de "Chabelo", que no sabía si hoy traerlo o no, pero no lo quise traer para no perderlo", confesó.

El cantautor mexicano recuerda que cuando iba al programa En Familia con Chabelo platicaba con el humorista sobre música.

"Siempre había un niño dentro de ese adulto", recordó el intérprete de "Duele el Amor", quien compartió que jugaba videojuegos con él.

Por su parte, el actor Pepe Magaña llegó a la funeraria a pie para despedirse del "Amigo de todos los niños".

"Me duele mucho que se haya ido. Es hombre que fue una institución, ha dejado un legado inmenso de respeto al trabajo, al compañero, al ser humano. Un hombre que fue un gran ejemplo", contó el histrión a su llegada a la funeraria.

Pepe está muy agradecido con "Chabelo", ya que el comediante le ayudó a no perder su casa prestándole dinero cuando atravesaba por un momento económicamente difícil.

Magaña contó que hace unos años platicó con él en un cumpleaños de Rafael Inclán y esa fue la última vez que habló con él.

"Hoy es un día muy triste", sentenció.