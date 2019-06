Amor cósmico; Florence + The Machine

Ciudad de México.- Cuánto poder irradia Florence Welch. Radiante. Inquebrantable. Invencible. Encabeza una maquinaria cuyos engranes no podrían funcionar sin su voz, sin el delicado, inocente y, a la vez, perturbador movimiento de un cuerpo que fue corrompido por la anorexia.

Justamente de las primeras historias que sonaron anoche en el Palacio de los Deportes. Era Hunger, la canción que resume su infierno a los 17, causante de un tremendo sacudón como si se tratara de una doncella en un grupo metalero. Y por supuesto que se agradeció su enfado en medio de un gélido público.

Gente muy particular, mujeres muy bellas, homosexuales enamorados, grupos de amigos que desconocen género para darse el lujo de usar una corona de flores, de pasearse amaneradamente o de puro cotorreo por el inmueble. Despertaron del letargo de inmediato, gracias a Ship To Wreck.

Florence + The Machine ya por fin estaba a todo lo que da en la Ciudad de México, la mejor prueba: un bello discurso para que Florence dedicara Patricia a Frida Kahlo, una de las mujeres que más han inspirado a la londinense, casi al mismo nivel de su diosa Patti Smith.





"¡Estuve en su casa! ¡Rodeada de sus poemas, de sus pinturas! Eso es lo que me ha regalado México, su bella cultura y su bella gente e historia”, exclamó. Fila uno y le aventaron un libro. Ella no encontró cómo tomarlo. “Lo tomaré al rato, lo prometo”, dijo.





Por fin, todo el mundo despertó. Florence los motivó un poco más para que el piso temblara con Dog Days Are Over. “Es una noche para ser libres, porque el amor es para todos”, gritó. Terminó el microsismo y se puso a llorar, pero encontró su libro y la cara le cambió. Un libro sobre México, en inglés, vaya consideración del fan.

Hubo tiempo también para los seguidores de Westeros. Jenny of Oldstones fue dedicada a la valentía de Arya Stark, de Game of Thrones, y que por cierto algunas playeras con el lobo de la Casa Stark fueron parte complementaria del arreglo floral.

Un cóver de Candi Staton, You Got the Love, para redondear la libertad de abrazarse entre hombres, entre mujeres, entre uno y otro, besarse, morderse y llorar. Un show, un grupo y una mujer icónica de la diversidad que cayó oportunamente como parte de la celebración de este mes.

Jamás paró de enaltecer a los mexicanos. Todo la emocionaba y la conmovía, que se vistieran como ella, que usaran flores, que fueran pelirrojas con flequito y hasta con los mismos tatuajes de sus manos, por eso dedicó Cosmic Love y la gente se lo retribuyó iluminando la cúpula cobriza, ahora sí estaban en un enlace cósmico.

Florence enloqueció con Delilah, corrió frente a la valla, descalza, se dejó abrazar, le tocaron el rostro como si acariciaran una muñeca, la sostuvieron y dejaron que el sudor de su cara los bañara con tremendo headbanging. Casi hicieron lo propio unos mirreyes que aventaron los residuos de su chela para unificar o al menos intentar ser rebeldes. Así terminó What Kind of Man.

Shake It Out la retiró por ser la última de su hojita, porque, de ser por ella, hubiera seguido hasta que quedara completamente agotada y mucho más allá de las 22:15 horas.