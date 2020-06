Amputan pie a exmiss Colombia

Tomada de Internet

Colombia.- Todo inició en mayo. Una pequeña masa le sería retirada. “Algo sencillo”, pensaron los médicos. Era “una masita muy pequeña, como una moneda, la tenía en mi abdomen", señaló la exmiss Colombia 2011-2012.

Resulta que cuando los médicos entraron a sacarme esta masita, se dieron cuenta que estaba absolutamente pegada a la aorta”.

Daniella Álvarez explicó que “en las personas jóvenes las arterias no funcionan igual que en los adultos. En estos momentos cuando me fueron a retirar mi masita, mi aorta se cerró".

La presentadora debió ser sometida a una segunda operación el mismo día. En la cirugía, los médicos realizaron una reconstrucción de la aorta con un injerto.

"Un injerto que no funcionó bien con mi cuerpo y tuve que entrar a una tercera operación, donde con otro tipo de injerto la aorta quedó muy bien pero me causó una isquemia”, señaló a través de un video que subió a su cuenta de Instagram.

La isquemia de extremidades inferiores, se señala en el portal www.cun.es, “está causada por la obstrucción de una de las arterias principales encargada del aporte sanguíneo a las piernas”.

Parecía que todo iba a favor de Daniella, pero la isquemia, “no permitió que llegara sangre a mi pie izquierdo, eso llevó a mi cuarta cirugía donde me hicieron cuatro rajitas para ayudar a mi pie, pero finalmente nunca logró llegar la sangre suficiente".

La decisión fue dura, pero había que tomarla: un pie inmovilizado o una prótesis…

"Tomé la decisión entre tener un pie no funcional a tener una opción de una prótesis que me deje volver a bailar champeta, que me deje volver a bailar bachata, que me deje poder correr, montar bicicleta y nadar, todas las cosas que me gustan”.

El diario El Colombiano informó que la cirugía practicada a Daniella el sábado fue todo un éxito.