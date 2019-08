Ana Bárbara tendrá su 'revancha' en el Metropólitan

Ciudad de México





Ser mamá no es nada sencillo, es un trabajo de 24 horas que nunca termina, esto lo sabe bien Ana Bárbara, quien día a día busca un equilibrio entre su familia y su carrera en la música.

El próximo sábado 10 de agosto ofrecerá un concierto en el Metropólitan para el que asegura haberse preparado durante 'toda su vida'.

Mi objetivo es honrar el recinto con un show a la altura para un público que hace hasta lo imposible por estar ahí. Es una responsabilidad muy bonita y un privilegio. Tengo preparándome para este concierto toda la vida, para mi es como la culminación de muchos años de esfuerzo, cada una de mis canciones ha sido un escalón para llegar aquí", aseguró la cantante en entrevista para Excélsior Digital.

Su tema 'Que Poca', lanzado hace unos meses', ha tenido gran recibimiento en redes sociales. En YouTube cuenta con más de 5 millones de reproducciones e incluso se viralizó el #QuePocaChallenge, hashtag que usan sus seguidores para compartir videos entonando la canción.

Con 'Mi Revancha Tour' la potosina retomó de lleno su carrera musical. Aunque llenar auditorios y salir de gira es satisfactorio, es 'complicado', no sólo por el esfuerzo físico y mental, también por tener que separarse con frecuencia de sus seres queridos.

No fue una tarea sencilla, han sido meses de mucho trabajo haciendo desde promociones y conciertos hasta convivencias, pero ver a nuevas generaciones en primera fila para mi es increíble y lo aprecio demasiado. Sin embargo, tiene su lado negativo, como todo, en este caso los tiempos. Me faltan horas del día y me sobran ganas de estar con mis hijos, con mi familia, pero trato de tener un balance y creo hoy por hoy ahí la llevó".

Al preguntarle su opinión sobre los recientes tiroteos que han ocurrido en Estados Unidos, país en el ella radica, la intérprete de 'Bandido' asegura que 'son momentos difíciles', sin embargo cree en el poder de la música para unir fronteras.

Yo con mi música quiero dejar un mensaje de amor. Desahoguémonos con la música y controlemos nuestras emociones. Me gusta hacer canciones de amor, de desamor, divertidas, cada una tiene un cachito de mi corazón".

Con Paquita la del Barrio lanzó hace poco un tema llamado 'El consejo' con la que buscan transmitir que 'las mujeres no se dejen', aunque aclaró que la violencia 'nunca es la respuesta' ni es necesaria para decir 'basta'.

Mi lema siempre será 'salir adelante sin importar las circunstancias", dijo para finalizar.

Su concierto incluirá mariachi, banda y por supuesto, música grupera.