Ana de la Reguera, orgullosa de ser heroína de acción

Ciudad de México.- Hace 25 años, Ana de la Reguera debutó en la pantalla chica en la telenovela Azul con un pequeñísimo papel: una secretaria.

"Eran 15 episodios contestando el teléfono. 'Sí, ahorita lo comunico, licenciado'. Pero me sentía lo máximo. Me dieron ese papel cuando seguía estudiando en el CEA. Con eso me ayudaba a pagar mi renta, y empezaba a cotizar en la ANDA. Estaba emocionadísima", rememora en entrevista.

Los sueños de la adolescente de ese entonces volaban bajo: quería, tan sólo, asentarse como actriz. No imaginaba, por su puesto, llegar a Hollywood.

En la llamada Meca del Cine, sus papeles se han diversificado. Y ha convivido con seres más extraños que los oficinistas: luchadores (Nacho Libre), extraterrestres (Cowboys & Aliens) y vampiros (Del Crepúsculo al Amanecer).

Ahora, a sus 44, la veracruzana está lista para ser la heroína de acción latina del año.

Porque, con armas de alto poder, mata zombis al por mayor en la esperadísima El Ejército de los Muertos, coctel de acción, comedia y horror que llegará a Netflix el 21 de mayo.

Y por si fuera poco, se deshará de desquiciados en The Forever Purge, la nueva entrega de la saga de terror y persecuciones La Purga. ¿Lo mejor? Ambos personajes son mexicanos.

Observarse en carteles y spots como una mujer dura de matar le parece fabuloso. Incluso es la envidia de colegas actrices que adoran la acción. Lo que no encuentra adictivo, admite, es el proceso previo.

"Todo el día estás mugrosa, llena de sangre, nunca son las mejores locaciones, y te mueres de frío o te tocan escenas muy temprano", enumera con honestidad. "Es incómodo.

"Además, la acción se graba por pedazos: te dan el golpe y luego paran todo, vas (a una escena) al piso y sale algo de tu cara. Es muy técnico, y se vuelve un poquito de hueva, pero cuando lo ves junto... lo quieres hacer de nuevo".

Dirigida por Zack Snyder, El Ejército... imagina un Las Vegas infestado por muertos vivientes. Scott (Dave Bautista) y su brazo derecho, Cruz (De la Reguera), reúnen un equipo para infiltrarse en un casino y robar 200 millones de dólares.

Conductora y mecánica experta, su personaje es también una máquina de acabar con monstruos. Si bien De la Reguera usó pistolas en otros proyectos, aquí aprendió a armar y desarmar metralletas en un instante.

"Con los especialistas, trabajábamos en equipo, las reglas, los movimientos, cómo pasar por puertas, ventanas, cómo cubrirte. Querían que, a la hora de la hora, luciéramos naturales".

A diferencia de Cruz, De la Reguera reconoce ser mala en eso de arreglar cosas descompuestas. Pero, ¿que no actuar significa ser otro?

"No sé ni cambiar una llanta, ni manejar bien. ¡Con suerte mi coche tiene registro", dice con humor.

Sobre los zombis, que desde La Noche de los Muertos Vivientes (1968) se han resignificado en función del contexto social, tiene sus ideas. Los observa como la pérdida de la humanidad y el libre albedrío.

"También, ahorita con la pandemia, decimos que nos vamos a volver zombis. Por este seguir las reglas, porque todo el mundo debe hacer lo mismo: no tocar, estar encerrados, todo eso", reflexiona.

Si sus proyectos fílmicos de este año explotan, a la mexicana no le desagradaría consagrarse como la nueva chica dura de Hollywood. Lo que no querría es hacer personajes calca.

"La carrera es bien difícil, no es como que pueda decir: 'No voy a hacer esto'. Más bien, uno quiere seguir trabajando y creando una trayectoria, pero los personajes que me han ofrecido me gustan.

"Más que nada, es no repetir y que no me estereotipen. En Nacho Libre, fui una monja, después una vampira mala (Del Crepúsculo...), en el western (Cowboys...), una chica que trabajaba en un bar. Aquí (El Ejército...) una mecánica. Eso me gusta".