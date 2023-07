Analizan expertos mexicanos el futuro de la IA en el cine

Agencia Reforma

León, Gto.- Sobre la Inteligencia Artificial abundan las dudas. En el entretenimiento, actores y guionistas se preguntan si su desarrollo los llevará a ser reemplazados, si pueden crearse películas por sí solas, quiénes serían los dueños de estos contenidos e incluso si esto es el inicio de escenarios apocalípticos vistos en el cine por la rebelión de las máquinas.

Durante dos días, el Festival Internacional de Cine de Guanajuato (GIFF) dedicó mesas de trabajo del foro SinergIA con especialistas en el desarrollo tecnológico, leyes, animación e industrias creativas, las cuales permitieron abordar el tema desde distintas ópticas y entender su estado actual.

Del rodaje de Matrix: Resurrecciones, Eréndira Ibarra recuerda a su colega Keanu Reeves decir que en algún momento ya no serían imprescindibles los actores en set, pues eran escaneados permanentemente con cada cambio de vestuario y maquillaje.

"Una vez le pregunté a Lana (Wachowski, directora del filme) qué pasaba si mi pierna no llegaba a donde tenía en una patada y me dijo: 'No importa, yo la pongo'. Por eso ha sido un descubrimiento muy real el primer capítulo de la nueva temporada de Black Mirror", compartió la actriz.

Para su tranquilidad, la abogada Ana Paula Rumualdo, especialista en regulación de IA, explicó en su ponencia que ningún contrato puede evadir la regulación local, que es la que tiene que proteger los datos capturados de cualquier actor en un rodaje, por lo que indicó que esto debería ser prioridad.

La también maestra en innovación, tecnología y ley consideró que relacionar la inteligencia artificial con el tema de la destrucción de la humanidad ha contaminado la discusión del tema.

Sobre los metahumanos, personas creadas virtualmente, Carlos Gutiérrez Medrano, quien desde el 2000 trabaja en animación, explicó que un escaneo implica convertir la piel de una persona en geometría, pero ello no es suficiente para darle vida.

"Aún si tienen tu piel y se las ingenian para poder moverte, no se va a parecer a ti porque con la tecnología todavía no te pueden terminar de clonar, tendrían que tener muchísima información tuya y sería hasta más costoso que pagarle a un actor", opinó el director de Día de Muertos.

La guionista Natasha Ybarra- Klor, detrás de proyectos como Ingobernable, compartió que en su círculo cercano de colegas, el uso de IA cada vez es más frecuente. Ella, por ejemplo, la utiliza para editar textos, estilo, hacer revisiones y hasta traducciones, por lo que pasó de emplear a cinco personas a usar ChatGPT.

Pero también ha visto que sus alcances no son tan altos, pues comete faltas de ortografía y, sobre todo, carece de originalidad y voz propia, por lo que cree que esta tecnología no reemplazará a los humanos en tareas creativas mientras estos busquen dar mayor complejidad en su trabajo.

"Si le pides (a ChatGPT) que te escriba una escena te da pegostes de lugares comunes. No se puede registrar la propiedad intelectual de algo creado por la inteligencia artificial porque no es realmente inteligente, no crea, copia, duplica lo que ya conoce aquello con lo que la alimentas.

"Le escribí al sindicato (de guionistas de Estados Unidos) para preguntarle más claridad de cuál es la postura sobre estas cosas específicamente y una de las líneas que me queda clara es que no le podemos llamar obra literaria a nada creado por inteligencia artificial", explicó Ybarra- Klor.