Andrea Bocelli defiende a Plácido Domingo

El tenor italiano Andrea Bocelli defendió vehementemente a la leyenda de la ópera Plácido Domingo, al calificar de "absurdo" que las compañías de ópera hayan cancelado las presentaciones del astro por acusaciones de acoso sexual antes de que sean investigadas.

"Todavía estoy horrorizado por lo que pasó con este increíble artista", dijo Bocelli. "No lo entiendo, mañana una señora puede venir a decir que Andrea Bocelli abusó de mí hace 10 años y de ese día en adelante nadie querrá cantar conmigo, las óperas no me llamarán, esto es absurdo".

Bocelli se prepara para una gira por Estados Unidos que comenzará el próximo mes en San Francisco y terminará con dos noches en el Madison Square Garden de Nueva York.

Tres compañías musicales de Estados Unidos cancelaron las participaciones de Domingo tras acusaciones de acoso sexual, además se retiró de sus presentaciones con la ópera Metropolitana de Nueva York.

Bocelli es el artista más famoso que ha hablado en defensa del astro español y argumentó que la gente debería diferenciar entre la moral de las figuras públicas y su arte.

Si se presentan acusaciones penales, dijo Bocelli, la gente no debería hacer juicios hasta que la persona acusada sea declarada culpable y sentenciada.

"Cuando esto ocurra el juicio moral contra esta persona claro que cambiará de mi parte, pero no el juicio artístico, porque son dos cosas diferentes", dijo. "En el pasado ha habido muchos artistas con una moral dudosa", dijo Bocelli quien considera que se puede juzgar tomando en cuenta aspectos diferentes. "Una es la moral ... Y luego está el juicio artístico, que es subjetivo, y depende de cada uno de nosotros".





