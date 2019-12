Andrea Echeverri crea versión feminista de 'La Ingrata'

Ciudad de México.- La vocalista del grupo Aterciopelados, Andrea Echeverri, reversionó la letra del tema 'La ingrata' durante la celebración por los 30 años de Café Tacvba en el Foro Sol, para dar un mensaje feminista.

Luego de que la agrupación mexicana Café Tacvba anunciara que dejarían de tocar La ingrata, debido a su mensaje machista y violento, la agrupación decidió revivirla, pero con un toque feminista que fue inspiración de Andrea Echeverri.

“No la cantaban hace rato porque se les fue un poquito la mano. Entonces me invitaron estos chicos para hacer una versión feminista”, confesó la cantautora a su arribo al escenario de los rockeros, con quienes presume una fuerte amistad.

Con un resplandor de tehuana, el vocalista de Café Tacvba, Rubén Albarrán, comenzó a cantar la canción en su versión original, luego Echeverri intervino con la letra que modificó para la ocasión. “Ingrato, no me importa si me quieres, vale madre si me dejas”, cantó la colombiana.

"Ingrato, como madre yo reclamo, ni una más es lo que pido, ningún macho abusivo violará a una chava”, reclamó la intérprete de Florecita rockera, en relación a la violencia de género que en México cobra víctimas diariamente.

No es la primera vez que Andrea y Rubén colaboran en una canción, en 2015 el mexicano fue invitado a la celebración de 20 años de Rock al Parque en Bogotá, para interpretar Luz azul, sencillo de Aterciopelados, y en 2016 fue nuevamente invitado por los colombianos para hacer lo suyo en la canción Re, durante un concierto en el Teatro Metropólitan.