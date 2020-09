Andrea Legarreta ya está libre de coronavirus

Ciuidad de México.- Andrea Legarreta anunció con alegría que, tras contagiarse de Covid-19, finalmente ya superó la enfermedad.

La conductora de “Hoy” mantuvo al tanto a sus seguidores de su padecimiento, que le provocó una neumonía y la obligó a hospitalizarse por unos días.

A través de Instagram, la también esposa de Erik Rubin compartió una fotografía de cuerpo completo, luciendo un vestido largo color fiusa, donde dio a conocer su ánimo ante su nuevo resultado.

“Hoy me siento especialmente feliz…especialmente agradecida. Mi cambio físico y emocionalmente hablando desde hace un par de días ha sido maravilloso. Ya estoy lista para lo que venga”, comenzó Andrea Legarreta, para después, soltar la gran noticia.

Ya estoy lista para lo que venga. Dicen que pronto dejaré de sentir algunas secuelas de cansancio, pero nada con lo que no pueda. Ya estamos libres de virus y agradecidos con Dios por cómo nos tocó vivirlo”.

Explicó que en los próximos días dará más detalles de todo lo que vivió con la enfermedad, por lo que los fans especulan que la famosa pronto regresará al foro de “Hoy”.

“Ya les contaré detalles de lo que he vivido, pero hoy sólo quiero celebrar la vida. Sólo les digo que no hay más que hoy. Valora hoy, ríe hoy, abraza lo que estás viviendo hoy y ponte en manos de Dios. No alimentes tus miedos y alimenta tu fe. Confía y entrégate a lo que estás pasando”, remató.

