Andrea Meza celebra su éxito lejos de la familia

Chihuahua– Andrea Meza ya inició su reinado como Miss Universo y esta misma organización mantiene, distribuye y agenda las actividades de la portadora del título, en este caso de la chihuahuense, quien ya pertenece al universo y se encuentra cumpliendo con su trabajo y poniendo en alto el nombre no sólo de Chihuahua, sino de todo México.

“Ni siquiera nos hemos podido comunicar con ella, pues ya la agenda de ella la maneja Miss Universo, mi esposo trató de comunicarse, pero ni él pudo”, comentó la madre de Andrea Meza.

Su agenda está ya llena de compromisos por cumplir e incluso ha teniendo que entregar su celular a la organización para dar seguimiento a cada una de las actividades que la organización le tiene asignadas. Ha sido a través de historias de la página de Instagram del certamen donde Andrea ha dado a conocer su plan de trabajo e incluso ha tenido que saludar a su familia a través de los medios de comunicación, que empezó a visitar para entrevistas.

‘Si yo estoy aquí es por ti’

Alma Carmona, madre de Andrea Meza, sorprendió a su hija durante su presentación en el programa ‘Hoy Día’ de Telemundo, donde la reina de belleza estaba siendo entrevistada a la mañana siguiente de su coronación.

“Mami, gracias por estar en cada paso. Yo sé que no pudiste estar aquí conmigo celebrando en persona, sin embargo, tú has estado en todo el proceso siempre detrás de mí, siempre apoyándome y dándome lo mejor de ti, y te lo agradezco porque si yo estoy aquí es por ti, porque no hubiera llegado tan lejos si no hubiera sido por ti, por todo ese amor que me brindas. Te amo y pronto voy a estar en casa celebrando contigo”, le dijo Andrea.

Antes de saludar a su madre, la actual Miss Universo vio un video donde se ve la reacción de su padre y su hermana, presentes en el concurso.

“Me llena de mucho orgullo ver cómo mi familia también celebra este triunfo porque también es de ellos y han estado conmigo en cada paso. Mi mamá no pudo estar aquí, lo vio desde casa, pero ver esa alegría que tienen ellos, cómo la comparten, ha valido toda la pena”, dijo la reina limpiando sus lágrimas.

Entrevistada por los conductores Nacho Lozano, Adamari López, Stephanie Himonidos y Arantxa Loizaga, fue el primero quien le dio la sorpresa al preguntarle en repetidas ocasiones quién de su familia no pudo estar presente.

Andre contesta “mi mamá” y el presentador hace un suspenso para finalmente revelarle que harían contacto con la señora Alma Carmona.

“Hola, ¿cómo amaneciste?”, le dice la madre, a lo que Andrea contesta: “Dormí una hora solamente”.

“Ni modo, m’ija, esto no pasa todos los días”, agregó feliz la señora.

¿Qué sigue para Andrea?

De acuerdo con la organización de Mexicana Universal y con la familia de Andrea, aún no hay fecha confirmada para que ella pueda regresar a casa y estar algunos días en su tierra natal.

“Ella tiene que apegarse a los días que le otorgará la organización y así regresar a México y a su tierra natal”, comentó la vocera de Mexicana Universal Chihuahua.