Andrea Meza pasa de Miss a artista

En un abrir y cerrar de ojos Andrea Meza pasó de ser la mujer más hermosa de México a ejercer la potestad real como Miss Universo, y ahora, al despedirse de la corona, lo hace feliz y motivada a destacar en el ambiente artístico.

Aunque cuando ganó, en mayo pasado, consideraba que ni la música ni la actuación ni el modelaje serían parte de su futuro profesional, durante su reinado cambió de opinión y se declara preparada para iniciar una faceta novedosa.

"Casi desde que me coroné con Miss Universo la organización mantuvo presente la importancia de que pensara qué iba a hacer después y de qué manera quería aprovechar este reflector que significa la corona y el impulso que te da.

"Con todas las puertas que se me abrieron decidí que voy a trabajar en la industria del entretenimiento. Ya está decidido, es oficial, aunque todavía no diré qué es hasta que tenga todo al cien por ciento (firmado por contrato)", adelantó Meza, en entrevista exclusiva desde Tel Aviv, donde este domingo concluye su reinado.

Ya sea como modelo o conductora, como cantante o actriz, la espigada chihuahuense, de 27 años e ingeniera en software, anticipa desafíos que no habría pensado a comienzos del 2020, pero que en el 2022 serán una realidad.

Esto, explicó, no se reduce a lo que vivió durante su reinado, ya que residió en Nueva York y viajó a países como Sudáfrica, Bahamas y Puerto Rico, sino al aprendizaje que le dejó trabajar con organismos no lucrativos que ayudan a distintas comunidades, como Smile Train y Latino Commission on AIDS.

"Aprendí mucho de las labores filantrópicas. Creo que fue una asignatura que se volvió una vocación y una convicción de mi parte, y esa siempre la promoveré y la tendré conmigo", destacó.

Meza pasará a la historia de Miss Universo como la monarca menos duradera, pues, debido al coronavirus, el certamen de diciembre del 2020 fue postergado a mayo del 2021, y fue en Florida donde triunfó por encima de las favoritas, Perú y Brasil.

Es la tercera mexicana que ganó, luego de Lupita Jones y Ximena Navarrete, y tras haber vivido en el condominio oficial de Miss Universo, en Manhattan, por casi ocho meses, volverá a Chihuahua para estar con su familia, luego irá a Guadalajara para ver a sus amigos y lo más probable es que se establezca en Miami, donde reside su novio, el tiktoker Ryan Antonio.

"Siempre extrañé a mi familia, estar lejos de todos, en una ciudad tan ocupada, con demasiada gente, con un ritmo tan loco y que me hizo sentir sola ocasionalmente. Antes quería estar con ellos físicamente, sentirme cerca, pero valoré la tecnología y fue difícil, pero maduré muchísimo", expresó la vegana.

Hace más de dos semanas llegó a Israel, cuya final será en el Universe Arena, en Eliat, transmitida por Azteca 1, Fox y Telemundo desde las 18:00 horas de México.

La entrevista con Meza se dio en el intermedio de una de las pruebas preliminares, donde debutó oficialmente como conductora junto a Carson Kressley presentando a las participantes. Ahí estaba la sinaloense Débora Hallal.

"Estoy súper orgullosa de que esté Débora aquí. Le deseo todo lo mejor del mundo, es la mejor representante de nuestro País. Es una mujer lindísima, súper dulce, súper preparada, súper inteligente, y sé que está dando lo mejor de sí", externó.

Quienes sintonizaron la transmisión se percataron de que la norteña perfeccionó su inglés, con pronunciación neutra, y dejó entrever que le fascinó la labor. Puede que esa sea la pista de la nueva profesión que emprenderá, o, como lo había demostrado antes, ¡cantar!