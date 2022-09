Andrés Alejandro, viviendo un sueño

Sergio Alvídrez/El Diario

Chihuahua, Chih.- El actor y productor Andrés Alejandro Duarte, hoy llevará a cabo el estreno de un videoclip el cual él dirigió, un tema en inglés denominado “You are livin’ my whole dream” del

género del jazz, un proyect o que lo hizo salir de su zona de confort y en el cual reunió a un gran equipo de artistas chihuahuenses para dar vida a este clip musical.

Una canción interpretada por los cantantes Grecía Monroy y Obed Ochoa, se cuenta con la participación de grandes músicos y cantantes.

“Una vez hecha la canción decidimos hacer el videoclip, como tipo cortometraje, estoy muy contento porque se conformó un gran equipo de trabajo, son varias locaciones de esta ciudad donde se llevó a cabo la filmación del video, el cual se estrenará hoy y estará disponible en mi canal de YouTube”.

“Es un cortometraje de corte romántico donde aparece la canción “You are livin’ my whole dream” y los actores Mariana Labrado y Emmanuel Orozco son los protagonistas de este video, el cual desde el año pasado se viene trabajando y entrando el año hicimos la canción, y en el mes de abril comenzamos a trabajar en el video, se llevaron varios meses de postproducción, tiene una

duración de diez minutos, mi plan es promocionarlo y darlo a conocer en todas partes, es un tema en inglés que se difundirá también en Estados Unidos”, dijo Andrés Duarte, actor y productor

chihuahuense en entrevista para El Diario.

Un artista multifacético

Con tan solo 18 años, Andrés ha forjado una carrera dentro del arte, esto gracias a su linaje, ya que sus padres son maestros de música y lo han apoyado e impulsado a seguir a cumplir sus

sueños; fue en el 2015 que inicia su camino de manera profesional, como actor, músico, compositor y este proyecto aseguró que es algo que no había realizado y se siente satisfecho con el resultado.

“Este proyecto lo hice para salir de mi zona de confort y porque puede ser una gran carpeta de trabajo, al ser un género muy difícil y a lo que yo quiero dedicarme que es producir, puede funcionar muy bien a la hora de que vean mi trabajo, y además es un género que no es común algo que se lleva años de estudio, además el idioma, es algo muy diferente y eso me gusta, es un

nuevo reto”, reveló.

El equipo de trabajo de este proyecto lo conforman amigos y además su papá, lo cual compartió ha sido una de las más gratas experiencias de su carrera.

“Es un privilegio, mis papás me alimentan siempre de la música, y toda mi familia en sí, la música corre por mis venas, todos los días aprendo de ellos, sin el apoyo que ellos me brindan, nada de esto sería posible”, indicó.

Y aunque no ha sido nada fácil llegar hasta este momento de su vida, por las altas y bajas que a veces se tiene en esta carrera artística, el joven talento aseguró que se encuentra disfrutando

cada momento.

“No ha sido sencillo, pero estoy muy agradecido con todo lo que me está sucediendo, la pandemia fue algo que me ayudó para seguir estudiando, con este nuevo reto aprendí mucho y me motiva a continuar a seguir haciendo cosas”, puntualizó.

Refirió que le interesa culturizar el cine y la música, que aseguró no es algo común aquí en el estado grande, y distribuirlo para que el mundo entero sepa del talento chihuahuense que existe en todos los ámbitos, continúa poniendo el nombre de Chihuahua en alto, pues sus planes son llegar hasta Hollywood con su carrera como cineasta.

Así lo dijo

"Los teletransportaremos a una hermosa historia de amor donde la comedía y el romance es traída a ustedes por puro talento chihuahuense, espero les guste y lo disfruten tanto como nosotros”

