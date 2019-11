Andrés García explota contra su hijo Leonardo

México.- Andrés García reveló que nuevamente ha tenido diferencias con su hijo Leonardo luego de que se corriera el rumor de que el también actor sería el encargado de dirigir y producir su serie biográfica.

En entrevista para el programa Hoy, Don Andrés aseguró: “Hay una gran equivocación, o mi hijo andaba chachalaco, él andaba preparando una película, él y Roberto Palazuelos iban a hacer una en Sonora, pero creo que iban a cambiar de locación, no consiguieron el dinero, pero es una película en la que yo no tengo nada que ver”.

Acto seguido, el reconocido histrión reveló el motivo de su enojo con Leonardo. “Tuvimos un problema porque hace poco me dijo ‘la película que estoy preparando, la vamos a hacer ahora en Sinaloa, entonces tú vas a hacer un papel ahí’, y le dije ‘¿yo voy a hacer un papel de qué?, ¿cuándo me has dicho?, y ¿cuánto me van a pagar?’. Cuando me dijo cuánto me iban a pagar le dije ‘estas $&%/# nunca he cobrado eso en mi vida’”.

Finalmente, Andrés García quiso dejar en claro que su hijo no tiene da que ver con su proyecto biográfico. “Mi serie nada más la organizo yo, la estoy organizando yo, con mis escritores, mis directores, y mis productores ejecutivos, no va mi hijo ni de actor”.





Fuente: www.elimparcial.com