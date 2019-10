Andrés García revelará sus más profundos secretos en bioserie

Sus amores, sus tácticas de seducción y cómo llegó a convertirse en uno de los galanes más cotizados y famoso del país, son algunas de las revelaciones que hará el actor Andrés García en la bioserie que prepara y misma que abarcará sus más cinco décadas de trayectoria.

El histrión de 78 años edad es considerado uno de los galanes predilectos de la industria fílmica nacional de la época de los 70, donde dejó huella en más de 70 películas por su carisma y porte, además de su trabajo en teatro y televisión.

Su hijo, Leonardo García confirmó que ya se trabaja en el guion de esta producción, de la que aún no sabe cuándo comenzará a grabar, ni qué actor podría dar vida al icónico galán de historias como Tintorera y Pedro Navaja.

“Tenemos una historia larga, con mucho que contar porque será de toda su vida y no omitiremos detalles, contaremos sus amores conocidos y desconocidos, así como sus inicios en la actuación”, apuntó Leonardo, en entrevista con Notimex.

Destacó que podrían hacerse varias temporadas sobre la vida de su padre, “habrá cosas que se revelarán y otras que se confirmarán, porque realmente hay cosas que nadie sabe; será interesante ver todas las aristas de este hombre”.

Indicó que tomarán algunos fragmentos del libro El consentido de Dios, así como otros pasajes que han sido contados por el mismo actor, “estamos cuidando los detalles, por ello no quiero precipitarme en revelar algunos puntos”.

Compartió que él será el productor de esta bioserie, que mostrará a su padre en su etapa adulta, “hay muchas sorpresas que pronto se verán de esta historia, que será interesante, porque se conocerá también al ser humano y sus sueños”.

Referente a la posible participación de su hermana, la actriz y presentadora, Andrea García, comentó que no sabe mucho de ella, debido a que desde hace más de año y medio no la ve, por lo que no están incluida en el proyecto.

“A ella le gusta guardarse por temporadas y yo no la he visto”, dijo Leonardo García, quien también ha hecho carrera en la actuación como galán de melodramas como A corazón abierto, Los rey, Se busca un hombre, entre otras.





Fuente: www.elsiglodetorreon.com..mx