Anel, la ex de José José, asegura que Sarita lo embrujó

Ciudad de México





A casi una semana del fallecimiento de José José, la polémica continúa y no se ve para cuando vaya a terminar.

Lo decimos porque, aunque los hermanos ya se reconciliaron, las acusaciones contra Sarita, la hija menor del cantante, continúan.

Video: José José se escucha a sí mismo en viaje de Uber

Ahora, Anel Noreña, exesposa del cantante, asegura que Sarita embrujó al cantante para manipularlo, además de que desconoce quien se quedó los millones recaudados por la serie biográfica del cantante.

Instagram @anel_norenamx

Durante el programa de Maxine Woodside, ‘Todo para la Mujer’, Anel contó que su personaje en la serie de José José fue retratado como una villana, por lo que demandará a la productora.

"Esa Anel que pusieron no era yo. Fue un personaje. Lo que está muy mal hecho, es que hayan utilizado mi nombre y apellidos. Eso sí va a tener una consecuencia. En todo momento que me podían echar frijoles me los echaban”.

También contó que las personas que rodeaban al Príncipe de la Canción se aprovecharon de él, entre ellas, su hija menor.

instagram @sari_oficial

"Luego la hija de Sara también le robó, lo embrujaba”, mencionó.

Cuando en la entrevista se le preguntó lo que pensaba de Sarita, Anel se limitó a mandarle bendiciones.

"Bendita sea Sarita, pero de la forma en que se fue enfermando quitándole a su gente de alrededor fue espantosa. Todos salieron volando”, agregó.