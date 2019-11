Anette Michel habla sobre incomodidad con chef Benito

Ciudad de México.- La semana pasada el productor de 'Masterchef', Hernán Albarenque, reveló que aunque el chef Benito es un profesional, sí es difícil trabajar con él, pues incluso a veces llegó a incomodar a Anette Michel.

Al respecto, le preguntamos a la guapa conductora, quien nos dijo que esto no era cierto: ''mi productor es mi amigo de muchos años atrás y es muy divertido, tremendo y ácido, mucha gente no entiende su humor, yo no tengo nada qué decir en contra de mis compañeros chefs, yo los amo, Benito es muy amigo de mi marido, adoramos a su familia, no hay problema, no sé por qué lo dijo Hernán, si quiso hacer controversia. La gente sabe que yo no me callaría si realmente eso fuera cierto''.

Sobre cómo le hace para conservarse tan bella nos comentó: ''tomo mucha agua, uso muy buenas cremas, nunca me acuesto sin desmaquillarme, duermo mucho, 8 horas todos los días, hago ejercicio en mi casa y yoga''.