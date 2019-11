Ángela Aguilar cantará el himno en la pelea del Canelo

La cantante Ángela Aguilar será quien interprete el Himno Nacional durante la pelea que esta noche disputarán Saúl “Canelo” Álvarez y el ruso Sergey Kovalev en el MGM Grand, de Las Vegas, para pelear por el cinturón semipesado de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

La hija de Pepe Aguilar será la encargada de cantar antes de que los pugilistas se enfrenten. Ésta será la primera vez que la joven de 16 años luzca su voz en un evento deportivo de gran relevancia.

El Canelo informó que Ángela entonará el Himno Nacional antes de su encuentro: “Es un honor para nosotros que la familia Aguilar esté ahí para nosotros. Es un honor para nosotros”, señaló el boxeador mexicano.

Cómo declaró Canelo, la dinastía Aguilar se ha encargado en otras ocasiones de interpretar la composición musical hecha entre 1853 y 1854, por Francisco González Bocanegra y Jaime Nunó Roca‎.

En 2014 fue Pepe Aguilar quien tuvo el honor de cantar el Himno Nacional previo a la pelea entre Canelo y Alfredo “Perro” Angulo.

Leonardo, hermano de Ángela, hizo lo propio en 2016, antes del enfrentamiento entre Saúl Álvarez y Liam Smith.

El combate que se llevará a cabo en el MGM Grand, de Las Vegas, será para dirimir la propiedad del cinturón semipesado de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), que está en posesión del ruso Sergey Kovalev.

Álvarez (29 años) llegará ubicado como uno de los mejores libra por libra de la actualidad con 52 triunfos (35 KO), dos empates y una derrota (frente a Mayweather en 2013), mientras que Kovalev (36 años) registra 34 victorias (29 KO), un empate y tres caídas.

El inicio de la transmisión será a las 20:00 horas en México; a las 22:00 en Chile, Bolivia y Venezuela; a las 23:00 en Argentina, Uruguay y Paraguay; y a las 2:30 en España. Para presenciarlo se pueden seguir las señales de Space (Latinoamérica), Azteca 7 y Televisa (México) y DAZN (España).

El encuentro será será para dirimir la propiedad del cinturón semipesado de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) (Foto: Reuters)

¿Quién es Angela Aguilar?

En 2012, con sólo nueve años, Aguilar lanzó la producción discográfica “Nueva Tradición”, junto a su hermano Leonardo. Presentó cuatro canciones de Leonardo y cuatro de Ángela.

En 2016, Aguilar participó en el festival “100 Mujeres de BBC” en la Ciudad de México. Con solo 13 años, era la artista más joven, le dijo a BBC News, que la industria musical estaba dominada por hombres y que esperaba que eso cambiara.

A partir de 2018, Aguilar acompañó a su padre y a su hermano en la gira Jaripeo Sin Fronteras.

El 2 de marzo de 2018, Aguilar lanzó su primer álbum en solitario, “Primero Soy Mexicana”, producido por su padre Pepe. El álbum incluyó once canciones rancheras previamente interpretadas por otros artistas musicales prominentes como: Lucha Villa, Rocío Dúrcal, y su abuela, Flor Silvestre.

Aguilar realizó el primer sencillo del álbum, “Tu Sangre en Mi Cuerpo” en los Premios Tu Mundo 2018.

Angela Aguilar performs "La Llorona" at the 61st annual Grammy Awards on Sunday, Feb. 10, 2019, in Los Angeles. (Photo by Matt Sayles/Invision/AP)

El 20 de septiembre de 2018, Aguilar fue nominada a “Mejor Artista Nuevo”, y su álbum “Primero Soy Mexicana” fue nominado a “Mejor Álbum Ranchera/Mariachi” en la 19ª Entrega Anual del Grammy Latino.

En la ceremonia, ella cantó “La Llorona”, donde recibió una ovación del público. Aguilar recibió numerosos elogios de varios artistas, incluido el cantante mexicano Vicente Fernández, por su actuación.

El 7 de diciembre de 2018, el álbum “Primero Soy Mexicana” de Aguilar, fue nominado para un Premio Grammy al “Mejor Álbum de Música Regional Mexicana”.





Fuente: www.infobae.com