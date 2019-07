Angélica Vale, policía a 'Seis manos'

Ciudad de México





La presencia del mercado latinoamericano cada vez está más fuerte en el medio del entretenimiento, razón por la que las productoras están volteando sus ojos para desarrollar proyectos con protagonistas o historias con los cuales se puedan identificar.

Con esto en mente, la plataforma Netflix está por estrenar una serie animada llamada Seis manos, que es producida por PowerHouse Animation (quienes hicieron la exitosa Castlevania).

Este proyecto fue presentado en la edición número cincuenta de Comic-Con 2019, que se lleva a cabo en San Diego, donde sus creadores Álvaro Rodríguez (Machete) y Dan Rodríguez (Bob Esponja) la describieron como “si la película de Coco se mezclara con Machete y Kill Bill. La presencia femenina es esencial para este proyecto razón por la que ambos buscaron a la actriz mexicana Angélica Vale para que le diera voz a la policia García:

"Estaba en México haciendo la telenovela Y Mañana será otro día cuando me hablaron para ofrecerme el papel de García, la policía. Al principio no me convenció porque estaba muy desconectada de todo y era trabajar totalmente en inglés, que es un idioma que aunque lo domino, no lo manejo al 100 por ciento. Los guiones me convencieron y la idea de formar parte de un anime situado en mi país me tiene muy emocionada”, mencionó la también cantante, quien actualmente está de gira por Estados Unidos con un show musical producido por ella.

Seis manos se sitúa en 1970 y muestra la historia de tres huérfanos que se convirtieron en guerreros de artes marciales que deben unir fuerzas con una agente de la DEA y otra de la policial federal mexicana para descubrir quién o por qué se asesinó a su mentor.

Además de Angélica, el elenco de la serie cuenta con Mike Colter (Luke Cage), Danny Trejo (Machete) y Aislinn Derbez (La Casa de las Flores).

Posee elementos del misticismo mexicano, de la mitología supernatural latina y mucha sangre por lo que es un proyecto en el que nunca se ha visto a Angélica Vale.

"Tiene mucho humor, acción, emotividad y lo mejor de todo es que me verán en un personaje increíblemente sexy, nunca me había visto tan buenota y sabrosona. Ni cuando tenía 20 años por lo que estoy muy agradecida con todos los que hicieron la animación de la policía

García”, bromeó la actriz.

Seis manos fue creada por la casa productora VIZ Media, que tiene más de 30 años de experiencia especializada en anime. Se espera se estrene en streaming en otoño de este año.