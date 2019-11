Angelina Jolie, resentida con Brad Pitt por obligarla a cambiar su vida y la de sus hijos

Angelina Jolie todavía está enojada con su exmarido Brad Pitt a pesar de terminar su matrimonio hace más de tres años, revelaron múltiples fuentes al nuevo número de la revista Us Weekly. Los actores de Hollywood se separaron en septiembre de 2016, pero todavía no consiguen tener una buena relación. Al parecer, la tensión entre ellos se debe que el actor se negó a que ella y los niños se fueran a vivir a otro país.

De acuerdo a la citada publicación, la ganadora del Oscar tiene un gran resentimiento hacia la estrella de Ad Astra porque supuestamente siente que él ha cambiado la vida de sus seis hijos: Maddox, 18, Pax, 15, Zahara, 14, Shiloh, 13 y los gemelos Knox y Vivienne , de 11.

También indican que, en primer lugar, la hija de Jon Voight nunca quiso casarse con el nativo de Oklahoma de 55 años. “Sintió que Brad la presionó”, dijo un informante a Us Weekly y , como resultado,ahora decidió que “nunca más volverá a casarse”.

“Me encantaría vivir en el extranjero y lo haré tan pronto como mis hijos tengan 18 años”, dijo la talentosa actriz de 44 años. “En este momento tengo que basarme donde su padre elige vivir”, decía Jolie sobre su presente en la entrevista que ofreció Harpers Bazaar, en la que se animó a posar desnuda.

Angelina Jolie reveló a Harper’s Bazaar que “le encantaría vivir en el extranjero”, pero no puede por Brad Pitt (Gentileza: Harpers Bazaar)

Pitt, de 55 años, y Jolie, de 44 años, habían estado juntos durante casi 12 años, se casaron en agosto de 2014, antes de separarse en septiembre de 2016 debido a diferencias irreconciliables. Si bien el actor está desesperado por seguir adelante, varias fuentes revelan que Jolie no puede ya que se siente “atrapada” por él y tuvo que abandonar su estilo de vida por él pese a no estar más juntos.

La estrella de Maléfica está muy amargada porque no puede moverse con sus hijos fuera de Los Ángeles. , donde reside el actor. La ex pareja aún no ha finalizado su divorcio, pero comparte la custodia física y legal de los niños.

“Antes del divorcio, toda la familia llevó una vida muy nómade, y eso se debió a la inquietud de Angie”, dijo una segunda fuente, pero dio lugar a muchas peleas. “Brad quería que los niños tuvieran estabilidad, mientras que Angie siempre decía que les estaban dando una infancia idílica al exponerlos a diferentes países, idiomas y experiencias”.

En una entrevista en octubre pasado, la actriz calificó la ruptura como un “momento complicado” y admitió: “No me reconocía”.

Durante la separación, Jolie dijo que se sentía “más pequeña, casi insignificante”. Y agregó: “Sentí una profunda y genuina tristeza. Me dolió". Sin embargo, la hija de Jon Voight explicó que esa situación la hizo volver a conectar: “Todas estas cosas se asientan en ti y te recuerdan la suerte que tienes de estar vivo”.





Fuente: www.infobae.com