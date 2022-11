Anima Kenia Os su universo musical con el disco 'K23'

CDMX.- Para relajarse, Kenia Os ve videos de gatitos, sigue cuentas con frases motivacionales y al llegar a casa pone películas de animación japonesa, principalmente de Studio Ghibli.

Como fanática del anime y gran seguidora de Demon Slayer, la cantante llegó a imaginarse como un personaje caricaturizado. Esa idea la continuó al crear su nuevo disco, K23, que también es nombre de su alter ego animado, el cual la acompañará durante la próxima etapa de su carrera musical.

"Somos iguales, muy parecidas, K23 es una versión mía en el mundo anime. Ella igual canta, a través de las versiones y los videos van a ver que le pasan sucesos. Es una chica a la que le están sucediendo cosas en el amor, en el trabajo, en su carrera", comentó Kenia Os en entrevista.

"Me identifico mucho con ella porque es muy 'cute', muy soñadora, siempre está feliz y eso es algo que me gusta de mí. Me dijeron que está increíble porque K23 puede salir a hacer las cosas que yo no pueda hacer por tiempo. Digitalmente, K23 va a estar ahí en muchos lugares".

A menos de tres semanas de su lanzamiento, el disco se ubicaba hasta este lunes como el séptimo más escuchado del País en Spotify.

De acuerdo con información que la cantante subió a su cuenta de Instagram, K23 se convirtió en el mejor debut de un álbum de una artista femenina mexicana en la plataforma, con 3.4 millones de reproducciones.

Trabajo arduo para cristalizar el proyecto

La intérprete de "Mentiroso" se puso el reto de armar todo el material en cerca de tres meses, bajo la intención de llenarlo de temas que la pusieran feliz, para suceder a su trabajo anterior, Cambios de Luna, que estrenó en marzo.

"Cambios de Luna era como mi diario que convertí en música y arte, pero contaba mucho de sanar, crecer, autoconocimiento y de seguir adelante después de un suceso muy triste y algo que te haya marcado en la vida, sobre todo a nivel personal.

"K23 es empoderado, super alegre, te da ganas de bailar, tiene sonidos diferentes. Ahí está mi esencia, pero ahora como una mujer adulta, con menos miedos y más seguridad, una mujer que cree en ella y como todas tiene sus días buenos y malos, pero ante todo siente ese poder y esas ganas de seguir adelante".

La creadora de 23 años acaba de ganar Mejor Acto de Latinoamérica Norte en los MTV Europe Music Awards y ha logrado gran éxito en internet. Tiene 14.1 millones de seguidores en Instagram, 16.1 en TikTok y registra 4.3 millones de oyentes mensuales en Spotify, pero ni eso la blinda ante las inseguridades.

"Todo el tiempo es una duda. Antes de hacer cualquier cosa me pregunto: ¿Lo lograré? ¿Podré o será muy grande para mí? ¿Estaré preparada para eso en mi vida?

"Pero Dios o el universo me han puesto en los lugares correctos y al final todo resulta bien. Es trabajo, me enfoco muchísimo y eso es parte de lo que hoy estoy haciendo", remarcó.

Kenia Os actuará el 3 de febrero en el Auditorio Nacional, pero a la par que piensa en conciertos, no descarta escribir canciones pronto, pues dice que se quedó con ganas de componer más.