Anitta, emocionada con Madonna

Ciudad de México.- Madonna es un amor asegura Anitta a raíz de la colaboración que hicieron en la canción "Faz Gostoso", que estará incluida en Madame X, próximo álbum de "La Reina del Pop".

"Trae un mix cultural muy grande, extenso y lleno de información muy bien hecho (en su disco). Me buscó porque vio cosas de mi trabajo y le gustó lo que hago.

"Fue muy emocionante. Lloré mucho. Cuando hablamos me decía 'aguanta' ('no llores'), pero después no pude controlar mi emoción porque ella es un ícono", contó la brasileña.

En entrevista telefónica desde Sao Paulo, la intérprete de "Atención" sostuvo que trabajar con la también actriz y directora fue una experiencia interesante, y más por tratarse de una artista que revolucionó las oportunidades para el género femenino.

"Cambió la vida de muchas mujeres. Fue la que puso su cara para que la gente supiera que somos libres de tener nuestra personalidad y ser de la manera que queramos ser.

"La amo y creo que todos las mujeres deberíamos estar agradecidas por todo lo que ella hizo por nosotras", agregó.

A finales de 2018 ambas dieron una pista, en redes sociales, de su trabajo en conjunto, pero fue hace un par de semanas cuando la propia "Madge" confirmó el título del tema funk en portugués.

La brasileña resaltó el hecho de que cada vez más intérpretes se unan, como ella lo ha hecho con Sofía Reyes, Rita Ora y Becky G, y que no se vean como competencia unas de otras.

"Ahora estamos empezando a ver que cuando nos unimos, nos hacemos más fuertes. Es bonito ver las cosas que estamos haciendo juntas y que cuando es así nos volvemos más grandes y exitosas. ¡Eso me encanta!".

En el tema, Anitta muestra otra cara de su estilo musical, que si bien ha hecho desde hace años, la mayoría de la gente la relaciona con el género urbano.

Precisamente en su nueva producción discográfica, Kisses, trató de mostrar su eclecticismo musical: canta en inglés, español y su lengua natal y cuenta con colaboraciones con Caetano Veloso, Prince Royce, Alesso y Snoop Dogg, entre otros.

"Eso era lo que quería demostrarle a la gente desde siempre, que no soy el tipo de artista que escoge una personalidad, un tipo de música y ya está.

"Me gusta hacer un poco de todo. Al mismo tiempo que escucho a Snoop Dogg, también a Luis Miguel. Esa soy yo, no estoy fingiendo o forzando para que la gente crea", dijo la cantante.

A punto de viajar a Angola, donde tiene programado un show, adelantó que seguirá con la promoción de su más reciente álbum y no descartó hacer pronto una presentación en México.