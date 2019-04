Anitta y sus múltiples facetas; te llenará de besos

Ciudad de México.- Inquieta y arriesgada son dos de las palabras que podrían definir a la cantante brasileña Anitta, quien apelando a su naturaleza intrépida decidió que su quinto disco de estudio Kisses no se lanzaría sencillo por sencillo, sino todas las canciones al mismo tiempo —junto con sus respectivos videos—, para mostrarle al mundo todas sus facetas.

"Sacar todas las canciones con todos los videos al mismo tiempo es una idea nueva y muy arriesgada, mucho. Primero pensé en esto porque va a ayudar a la gente a comprender los tipos de Anitta más fácilmente, segundo, a mí me encanta intentar cosas nuevas, sé que con esto no vamos a tener la misma atención, sino que va a estar repartida en 10. Decidí no elegir una porque todas tienen potencial, estudiamos cada canción y ver con qué región y con qué tipo de público combinaba. Fuimos separando la identidad de cada canción para encontrarle su público.

"No esperamos números tan gigantes como cuando lanzamos una sola canción, pero me encanta hacer las cosas diferentes, de una manera artística, no pensando en los números, sino en entregar un trabajo lindo de calidad y con concepto para el público”, dijo Anitta en entrevista telefónica con Excélsior desde Sao Paulo, Brasil.

Con la idea de mostrar lo compleja que puede ser su personalidad, Anitta decidió que cada una de las 10 canciones que conforman esta quinta producción discográfica reflejara todo lo que es ella como cantante y como mujer.

"Siempre tuve las ganas de hacer un proyecto que le pudiera mostrar a la gente como puedo tener una personalidad distinta al mismo tiempo. Soy una persona que tiene diferentes tipos de personas dentro de mí y siempre he querido mostrar eso.









Este álbum lo hice con las imágenes de cada una de las canciones, con los videos para mostrar un poco de cada una de estas personalidades. Hay una Anitta más empoderada, una más hombrecito, una más romántica, una más jefa, otra más adolescente o más dura, hay otra más loca, otra más chistosa o sarcástica. Cada canción trae a una de estas partes que existen dentro de mí”, agregó.





En este disco Anitta también quiso estar acompañada por personas que le ayudaran a mostrar esas caras de ella misma, así que no dudó en tener aliados como Snoop Dogg, Caetano Veloso, Prince Royce y Becky G.





Con cada una me decía’ esto lo puedo hacer con tal’, las que no creía las hice sola, como Atención, que es un tema que habla sobre el empoderamiento femenino, es decir mando un mensaje.

"Con Caetano ya había hecho algunas cosas antes, me la pasó muy bien con él y en este video van a ver a Anitta la fan de él, que es una leyenda que me encanta. Con Snoop Dog intenté ponerme seria porque me daba mucha risa. Un día me llamó por teléfono y me dijo ‘me encantó todo de ti y quiero cantar contigo’. En ese momento le mandé la canción, le encantó y la hicimos ”, señaló Annita, quien planea regresar a México a finales de 2019.