Anne Hathaway y el look con el que enloqueció Cannes

CDMX.- Anne Hathaway se convirtió en inspiración al desfilar por la alfombra del Festival de Cannes, durante la presentación de la cinta 'Armagedon Time', con un conjunto minimalista de Armani y joyas de Bvlgari que deslumbraron.

Esta es la primera vez que la actriz asiste al festín cinematográfico en Francia y no defraudó al portar un vestido blanco personalizado de Giorgio Armani Privé, completo con una cola y un lazo de gran tamaño, así como un collar de zafiros de Bvlgari.

Según la compañía de joyería, la pieza presenta "107,15 quilates deslumbrantes de zafiro, talla cojín azul real de Sri Lanka".

La ganadora del Óscar estuvo acompañada en la alfombra por su esposo Adam Shulman, quien vestía un esmoquin de Giorgio Armani.

"Contratas a Erin Walsh (estilista) y confías en ella. Sabes, nunca he estado en Cannes, y he estado viendo cómo se desarrolla la moda del festival de cine durante un par de décadas. Y he notado ciertas cosas con las que nunca puedes equivocarte.

"Nunca te equivocas con un poco de brillo. Nunca te equivocas con algo que se ve elegante y glamuroso, pero se siente muy, muy cómodo. Y noté que muchas de mis actrices favoritas tuvieron su experiencia de primera mano vistiéndose completamente de blanco. Así que eso fue lo que hice", le dijo la estrella a People sobre su elegante conjunto.

Pero ese no fue el único look con el que llamó la atención, durante las actividades de prensa previas, para lo cual lució un look de Gucci: minivestido con un escote tipo bullet bra, caracteristico de los 60, y un tejido azul marino con detalles brillantes.

Para estilizarlo, fusionó unas sandalias de plataforma con un delicado moño. La joyería con detalles finos de Bvlgari.

La película dramática de época estadounidense, Armageddon Time, se describe como una historia sobre sobre crecer en Queens en la década de 1980.

La película se centrará en la experiencia del cineasta en la Escuela Kew-Forest en Queens, Nueva York, donde el ex presidente Donald Trump fue alumno.