Ansía Eduardo España dar vida a 'Chespirito' en bioserie

Ciudad de México.- Eduardo España ya ha visto todos los episodios de El Chavo del 8, pero si después de un show llega a su hotel y se encuentra con uno en la tele, lo ve.

Ha sido fan de la comedia de Chespirito desde niño, cuando coleccionaba estampas de un álbum que salían en chicles. Por eso, cuando se enteró de que tendría una bioserie, anheló interpretarlo.

España, afamado por Vecinos, es apenas un centímetro más bajo que Roberto Gómez Bolaños, quien medía 1.62 metros, pero resalta otras coincidencias que lo enternecen.

"Llevo cuatro años con un trauma acústico con disminución auditiva. He luchado muchísimo para tratar de atacar ese problema y me conmovió mucho ver la etapa final de don Roberto, que ya traía dos aparatos de oído.

"He visto cómo habla en entrevistas de lo inevitable que es el paso del tiempo, del deterioro de nuestras capacidades físicas. Sin soberbia, creo que es un personaje que me queda", afirmó el actor en entrevista telefónica.

Como prueba de sus acreditaciones para dar vida al cómico, España subió a su canal de YouTube una audición que grabó en la que se caracterizó de Gómez Bolaños y de personajes como el Chómpiras y el Doctor Chapatín.

Pero el comediante resaltó que su labor no quedó en la imitación, pues desde que se enteró del proyecto, dedicó seis meses a entender las emociones más profundas del creativo que marcó a toda América Latina.

Ha visto montones de entrevistas del cómico para imitar sus gestos, leyó su autobiografía Sin Querer Queriendo y, tras caracterizarse, grabó un video como audición que envió a Roberto Gómez Fernández, hijo de Chespirito.

"Con él hice cuatro telenovelas. Es muy buen tipo y siempre hicimos muy buena química laboralmente. Nos caemos muy bien, así que me atreví a mandarle el video, y sé de muy buena fuente que parece que le gustó bastante. Lo ha comentado.

"Ahora estoy en espera de que se me tome en cuenta para el casting. (Compartirlo) es como levantar la mano y decir: 'Aquí estoy, por favor tómenme en cuenta'. Creo que por lo menos merezco ser considerado para el casting", opinó.

El actor detrás de Doña Márgara Francisca desconoce aún los detalles del proyecto y cómo será la historia que contarán del creador del Chapulín Colorado, pero él sueña con que sea ambicioso.

Lejos de quedarse sólo en la imitación, España ha trabajado en entender la complejidad del creativo, pues sabe que se escondió mucho detrás de las sonrisas.

"Me gustaría que refleje aspectos humanos que no todo mundo conoce. Quisiera ver cómo el éxito también tiene sus claroscuros, los sentimientos de vacío, lo que pasa con la familia y lo que vas dejando con cada gira", reflexionó.

"Sé de las cosas que te vas perdiendo de tu vida privada, con eso me identifico mucho. Me gustaría mucho reflejar la vida de alguien que se dedica a la comedia. Cuando cierras el cuarto del hotel y cuestionas. Me gustaría conectar con esa historia humana".

Al actor no le pesan las críticas que en tiempos recientes ha recibido la comedia de Chespirito y sus acciones como aceptar encontrarse con el dictador chileno Augusto Pinochet, pues cree que cualquier persona exitosa es susceptible a las polémicas.