Antes de su inesperada muerte, Magda Rodríguez no se sentía bien

Excelsior

Ciudad de México.- Hace un par de días se dio a conocer la triste muerte de Magda Rodriguez, productora de televisión.

A través de sus redes sociales su hija Andrea Escalona, escribió un emotivo mensaje en donde le dio el último adiós a su madre.

Recientemente su hija habló de los últimos momentos con vida de Magda Rodríguez y recordó que su mamá no se sentía muy bien de salud:

Antes del Tenorio estuve con ella en su casa, me fui al teatro. Había quedado de irme a dormir con ella porque no se sentía muy bien. No me expecificaba de qué pero simple y sencillamente tenía una carga de chamba en la semana y no se sentía muy bien. Luego me cancelo y me dijo que mejor no, que fuera a ser algo contagioso, que mejor nos vieramos el domingo', relató notablemente desconcertada Andrea Escalona.

De igual forma, la actriz agradeció las muestras de afecto y cariño:

Yo tampoco había visto algo así, la verdad. Unas muestras de cariño, de amor. Le agradezco mucho a Diosito que no haya sufrido y que siempre estuviera con energía (hasta el último momento)', dijo la hija de Magda Rodríguez con la voz entrecortada.