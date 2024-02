Anuncia Adele presentaciones exclusivas en Alemania

Cd. de México.- Tras ocho años de ausencia en escenarios europeos, Adele anunció su regreso con cuatro fechas para un espectáculo exclusivo en Munich, Alemania.

Los shows se llevará a cabo el fin de semana del 2 y 3 de agosto, posteriormente, el 9 y 10 del mismo mes.

Las presentaciones serán en el Munich Messe, un estadio al aire libre hecho a medida, creado específicamente para eventos especiales, con capacidad de 80 mil personas.

"¿Un estadio pop-up a medida diseñado alrededor de cualquier espectáculo que quiera montar? Ohh!...¡Eso es un poco casual, pero todavía fabuloso!"

"No he tocado en Europa desde 2016, no podía pensar en una manera más maravillosa de pasar mi verano y terminar esta hermosa etapa de mi vida y carrera con espectáculos más cerca de casa durante un verano tan emocionante", compartió la cantante inglesa por medio de su cuenta de Instagram.

La noticia causó furor entre sus seguidores pues Adele había anunciado su retiro de los escenarios tras dejar su residencia en La Vegas.

"Simplemente no creo que vaya a escribir un álbum hasta dentro de bastante tiempo, pero la próxima vez que lo haga, iré dondequiera que vivas", había prometido la intérprete.

Todos los detalles de la compra de boletos para los exclusivos shows de la pop star inglesa, se publicarán a través de adele.com.