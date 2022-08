Anuncia Taylor Swift nuevo disco; gana en grande en los VMAs

CDMX.- Además de llevarse uno de los premios más importantes, el de Video del Año, la cantante Taylor Swift aprovechó su presencia en los MTV Video Music Awards de este domingo para anunciar un nuevo álbum.

"Pensé que sería un momento divertido para decirles que mi nuevo álbum sale el 21 de octubre", dijo la cantante de "All Too Well", de 32 años. "Les contaré más a medianoche".

Durante todo el fin de semana, los fans de la cantautora sospecharon que ésta había estado dando pistas de que planeaba relanzar su álbum de 2017, Reputation. Sin embargo, Taylor Swift no dio más detalles.

Swift se llevó el premio a Mejor Video por "All Too Well (10 Minute Version) (Taylor's Version)", así como los de Mejor dirección y Mejor video de larga duración.

"Solo quiero decir que este es un premio votado por los fanáticos (en referencia al de Mejor Video)", señaló al subir al escenario. "Primero quiero agradecerle a los fanáticos, porque en este video traté varios temas. Votar por este video significa que quieren un mundo donde todos nosotros somos tratados por igual ante la ley, independientemente de a quién amemos, independientemente de cómo nos identifiquemos".

"Al final de este video había una petición para apoyar la ley de igualdad que, básicamente, dice que todos merecemos los mismos derechos ante la ley. Quiero agradecer a todos los que firmaron esa petición, porque ahora tiene medio millón de firmas, que es cinco veces la cantidad necesaria para garantizar una respuesta de la Casa Blanca".

En la principal categoría de la noche, Taylor Swift competía contra Doja Cat por "Woman"; Drake ft. Future & Young Thug por "Way 2 Sexy"; Ed Sheeran por "Shivers"; Harry Styles por "As It Was"; Lil Nas X y Jack Harlow por "Industry Baby", y Olivia Rodrigo por "Brutal".

Anteriormente, Taylor Swift se llevó a casa el premio a Video del Año en 2015, por "Bad Blood", y en 2019, por "You Need to Calm Down".