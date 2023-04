Apantalla Twenty One Pilots en Pa'l Norte

Velia de la Cruz/ Agencia Reforma

Monterrey, México.- En los hombros de Twenty One Pilots había una carga pesada, y es que ellos entraron al quite en el cartel del Pa'l Norte luego de la inesperada cancelación que la banda Blink-182 notificó a los organizadores del festival.

Mientras que algunos vendieron sus boletos tras darse a conocer esta baja del line up, dado que el baterista Travis Barker iba a ser sometido a una cirugía de dedo, quienes apostaron a los 21 pilotos no le fallaron.

Con un show de primer nivel, el dúo musical estadounidense de Columbus, Ohio, apantalló a una nutrida audiencia conformada por miles de regios que esperaron hasta lo último del segundo día del festival para verlos actuar en el Parque Fundidora.

Al filo de medianoche, a las 0:13 horas, Tyler Joseph y Josh Dun aparecieron en escena con "Guns for Hans" ante una calurosa bienvenida.

El derroche de energía de su vocalista, Tyler, y del baterista Josh, cautivó y mantuvo atento al público.

Y mientras Twenty One Pilots ofrecía su mejor actuación en el escenario principal del Pa'l Norte, sus fans gozaban, pero algunos tenían una queja, sobre todo quienes se encontraban retirados del show, y es que el sonido era muy "bajito" y no hizo match con la imponente producción del festival.

Pasados los minutos y temas como "Morph", "Holding On To You" y "The Outside", el sonido fue más potente.

"Nosotros no podíamos dejar pasar la oportunidad de tocar frente a algunos de los mejores fans de la música del mundo. Vamos a trabajar muy duro para ganar nuestro lugar en su festival. Espero que tengan todo lo que buscan esta noche", dijo Tyler refiriéndose a la cancelación de Blink-182.

Y para recordarlos cantaron un cover de la banda rockera, "First Date" en The Icy Tour que presentaron ante los regios.

Lo mejor de su show llegó con su éxito "Ride" cuando el vocalista buscó proximidad con su público y bajó del escenario para subirse a una tarima que fue sostenida por su propio público, hazaña que momentos después repitió el baterista.

Otros canciones que marcaron la noche de Twenty One Pilots fueron "Shy Away" y "Car Radio".

Su electrizante actuación concluyó a las 01:32 horas.