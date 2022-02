Aparece 'Estafador de Tinder' y asegura que Netflix muestra una imagen errónea de él

Tomada de internet

El hombre conocido como “Tinder Swindler”, quien fue expuesto en un nuevo documental de Netflix a principios de este mes por supuestamente estafar a mujeres y quitarles cientos de miles de dólares, habla por primera vez asegurando que la imagen que mostró de él esa plataforma de streaming es errónea y que “él no es un monstruo”, de acuerdo con el portal Daily Mail.

Shimon Heyada Hayut de 31 años, originario de Israel, y que operaba bajo varios alias, incluyendo Simon Leviev, presuntamente atraía a las mujeres con jets privados, yates y autos lujosos.

Él se encuentra en el centro de un bombardeo con el documental de Netflix que actualmente ha sido visto por más de 50 millones de personas en todo el mundo, aunque en su primera entrevista de televisión desde que apareció en el streaming, Hayut lo catalogó como una historia fabricada.

“Yo no soy 'Tinder Swindler'", le comentó Hayut a Inside Edition en un clip de la exclusiva entrevista que consta de dos partes y que se transmitirá la próxima semana.

“No soy un defraudador y no soy una persona falsa. La gente no me conoce —así que, no pueden juzgarme”.

“Sólo soy un soltero que desea conocer chicas en Tinder”, dijo, agregando que es “todo un caballero”.

La novia de Hayut, la modelo Kat Komlin, apareció a su lado en la entrevista y en el interior de Edition prometió compartir “por qué está de su lado”.

Las dos partes de la entrevista se transmitirán el lunes 21 de febrero y martes 22 de febrero.