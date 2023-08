Aparecerá Wendy Guevara en telenovela

La influencer Wendy Guevara comienza a cosechar nuevos proyectos, tras ganar en "La Casa de los Famosos México", tal es el caso de su inminente participación en una telenovela del productor Juan Osorio, quien no ha revelado el papel que tendría la famosa.

Lo que si confirmó fue si participación en la producción y la posible inclusión de Nicola Porcella en el proyecto.

¿Cuál será el papel de Wendy Guevara en la telenovela?

Hace unos días, Osorio compartió con sus seguidores que Wendy Guevara había firmado oficialmente el contrato para formar parte de la telenovela "Un Amor sin Receta". En una conversación con el periodista Eden Dorantes, el productor reveló que desde su primer encuentro con Wendy quedó encantado por su habilidad para dar vida al guion. Por ello, la influencer deberá dedicarse a preparar su papel de manera excepcional, dado que desempeñará uno de los roles más significativos en el desarrollo de la trama.

“El personaje va a estar bien planteado, será una gran sorpresa, pero toca esperar a que sea... no puedo destaparlo ahorita. Así quedé con Wendy, hasta que sea una conferencia de prensa. Es algo muy serio, es un personaje donde ella se tiene que preparar, tiene que tener las herramientas, la actuación, las herramientas, saber moverse en un set, pero ella tiene la capacidad, muchas ganas. Cuando leyó el primer libreto conmigo, me encantó cómo lo hizo”, dijo Juan Osorio.

A pesar de que el productor no pudo compartir demasiados pormenores acerca del personaje de la influencer, dejó en claro que ella no ocupará el papel principal en la trama; no obstante, subrayó que su participación será sumamente relevante.