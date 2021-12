Apoya la chihuahuense Andrea Meza el veganismo

Nueva York.- Próxima a entregar su corona de Miss Universo, Andrea Meza cambia las joyas por frutas para apoyar el veganismo en una campaña de la organización defensora de los animales PETA.

La reina de belleza mexicana apareció con un tocado de frutas, verduras y flores en una imagen de la campaña de PETA Latino, en la que pide comer menos carne para Navidad y hacer una cena de "Noche Vegana".

Meza, de 27 años, es vegana desde antes de ser coronada Miss Universo. El domingo entregará la corona a su sucesora en la final del certamen en Eilat, Israel.

"Cuando yo realicé esta transformación en mi vida, me di cuenta de lo sencillo que es", dijo Meza en un video de la campaña sobre su cambio de hábitos de alimentación.

Señaló, por ejemplo, que se puede reemplazar leche de vaca por leche de almendras, soya u otras leches de origen vegetal. También alentó al público a comer carnes veganas y combinar tofu, champiñones u otros vegetales con sabores y texturas diferentes para que las comidas queden deliciosas.

"Recuerden que podemos celebrar estas fechas de amor, estas fechas de paz y de compasión sin necesidad de tener un animal en nuestro plato", sostuvo.

De acuerdo con PETA, si una persona sigue una alimentación vegana salva alrededor de 200 animales al año de sufrimiento y muertes violentas. Además, indicó que una dieta vegana reduce el riesgo de desarrollar cardiopatías y cáncer al tiempo que disminuye la huella de carbono, ya que la cría de animales para la alimentación humana es uno de los más grandes contribuyentes a las emisiones de gases de efecto invernadero.

Meza se unió a una creciente lista de celebridades, como Penélope Cruz, Kate del Castillo y Edward James Olmos, que han participado en anuncios de PETA o PETA Latino para promover la bondad hacia los animales.

The stars have aligned for you to go vegan ✨

Miss Universe 2020 @andreameza is asking everyone in the universe to do the kind thing for animals, for the planet, and for everyone else 💚 https://t.co/ORq1a9nOmo pic.twitter.com/AYrAf6fKLK

— PETA (@peta) December 9, 2021