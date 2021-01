Apoya Macaulay Culkin campaña para sacar a Trump de 'Mi pobre angelito 2'

Tomada de Internet / Escena de la película 'Mi pobre angelito 2'

Los Ángeles— Donald Trump ha sido expulsado con éxito de la Casa Blanca. Ahora, los fanáticos esperan sacar a Trump de otra institución estadounidense famosa: “Home Alone 2: Lost in New York” (Mi pobre angelito 2: perdido en Nueva York, como se le conoce en México), y la campaña cuenta con la aprobación del propio Macaulay Culkin, protagonista de la película.

Poco después de la letal insurrección del Capitolio la semana pasada, incitada por él mismo, los detractores de Trump y los amantes de Home Alone 2 han pedido que se borre el cameo de Trump en la película de 1992. Si recuerdan, el hombre de negocios convertido en político aparece en el vestíbulo del Hotel Plaza y le da instrucciones al personaje de Culkin, Kevin McCallister.

Los fanáticos han ideado muchas formas divertidas de reemplazar a Trump en la película de manera digital; como poner a Dolly Parton o Jabba the Hutt. Ayer, 13 de enero, Culkin se unió a la diversión, aprobando dos sugerencias de fans.

El actor dijo que le gustó la idea de un usuario de Twitter de reemplazar digitalmente a Trump con una versión de Culkin de 40 años. También respondió "bravo" a la edición de la escena de otra persona, que hizo a Trump completamente invisible.