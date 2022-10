Aprenden miembros de Motel del pasado para seguir vigentes

CDMX.- Al ser hijos de figuras públicas, Billy Méndez y Rodrigo Dávila aprendieron de sus padres sobre del universo del entretenimiento. Esto les dio algunas bases para crear su su grupo, Motel.

Billy Méndez es hijo de los compositores Memo Méndez Guiú y Paulyna Carraz. Por su parte, Rodrigo Dávila es vástago de Álvaro Dávila, conocido como cantautor y directivo empresarial futbolístico, y de Pati Chapoy, periodista de espectáculos.

Ahora que Motel está de regreso, los dos músicos compartieron algunas de las sugerencias que recibieron de sus progenitores cuando iniciaron el grupo, hace alrededor de 15 años.

"Cuando aprendía a componer canciones fue cuando tuve muy presente (a Memo) con sus consejos, sobre su estructura. Me decía: 'esto está muy débil, trabájale aquí'. Siempre me ayudó a tener una opinión chida para fortificar el trabajo", expresó Billy.

"Yo aprendí la disciplina de trabajo. Cuando empecé a componer, a trabajar con Billy, mi papá ya no se dedicaba a la música, ya había pasado por ahí. Mi mamá está en el entretenimiento, pero en otra disciplina completamente diferente. Los dos son muy disciplinados, muy echados para adelante, no en el imaginar y desear algo, sino en esforzarse, hacer algo para conseguirlo", añadió Rodrigo.

Motel, conocida por éxitos como "Dime Ven" y "Somos Aire", se retiró por varios años de la industria musical tras lanzar el disco Prisma en 2013. Los músicos reaparecieron este año con "Bailando al Amanecer", que salió hace algunos meses, y "Morir Aquí".

"Con las canciones uno nunca sabe. Está en la parte creativa, en generar música y te sueltas. Son tus instintos, tu búsqueda. El proceso creativo es tuyo, pero llega la parte donde los sacas al mundo y la gente ya lo hace suyo y no hay más que hacerle ahí.

"Desde el regreso nos han tirado muy buenos comentarios. Ha cambiado mucho la industria desde la última vez que sacamos música y desde cómo escuchan, cómo la consumen, cuánto se dedican, y la gente ya no escucha discos completos", aseguró Billy Méndez .

Se integran al 2000's Pop Tour

Los integrantes de Motel aseguraron que tienen suficiente material para editar un EP, aunque no se han decidido si esperar a completar un álbum o si darlo a conocer así.

Por lo pronto, actuarán en el 2000's Pop Tour, que tiene fechas en Ciudad de México y Monterrey para noviembre.

"Fue un ratote sin disco, prácticamente 10 años. Se juntó el parón, la pausa con la que entramos en la pandemia, y se extendió muchísimo", aseguró Rodrigo Dávila.

Durante esta ausencia, ambos se dieron tiempo para hacer proyectos alternos de composición y producción musical, así como para pasar tiempo con sus familias.

"(Este tiempo) me sirvió mucho, de entrada, para ser papá. Justo fue el momento en el que paramos, fue cuando nació Martina, mi primera hija. Al final, me sirvió mucho para dedicarme a esto y lo disfruté como nunca. Para darme cuenta que había más cosas, además de Motel, para darme tiempo. Y hubo espacio y tiempo al proyecto para regresar. Y ahora tengo otro hijo", apuntó el también papá de Jacinto.

El que sigue soltero es su compañero, quien, no obstante, tiene muy dominado su papel de tío.

"No estoy casado, no tengo hijos. Soy el tío consentidor aunque por allá (en casa de Rodrigo) me conocen como el 'Tío Willy', no Billy, y me parece divertido".