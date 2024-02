Aprovechan famosos sus redes para hacer denuncias

Agencia Reforma / Todos ellos han sido víctimas de la delincuencia que decidieron alzar la voz mediante publicaciones en línea y presionar así a la autoridad Agencia Reforma / Todos ellos han sido víctimas de la delincuencia que decidieron alzar la voz mediante publicaciones en línea y presionar así a la autoridad Agencia Reforma / Todos ellos han sido víctimas de la delincuencia que decidieron alzar la voz mediante publicaciones en línea y presionar así a la autoridad

Ciudad de México.- En ocasiones, las redes sociales cumplen una importante función de denuncia y ayuda a la sociedad, como lo han demostrado Miguel Bosé, Consuelo Duval y, más recientemente, Matías Gruener.

Todos ellos han sido víctimas de la delincuencia que decidieron alzar la voz mediante publicaciones en línea y presionar así a la autoridad para dar con los delincuentes.

En el caso de Gruener, hijo de Susana Zabaleta y el cineasta Daniel Gruener, sufrió un asalto a mano armada el pasado 7 de febrero, mientras iba caminando con tres amigos en la Colonia San Juan, Alcaldía Benito Juárez, CDMX. Esa vez, dos hombres en moto se acercaron, los encañonaron con una pistola en la espalda y les quitaron los celulares.

Gruener, quien empieza su carrera artística, difundió su caso en redes sociales pero también, con los afectados, levantó una denuncia formal en el Ministerio Público.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina dio a conocer que detuvo a uno de los presuntos involucrados, Martín Alejandro "N", de 24 años, gracias al análisis de las cámaras de videovigilancia.

El joven cantante ya había pasado por algo así: en septiembre del 2019, a los 13 años y en compañía de dos amigos, fue víctima de otro asalto a punta de pistola en la Colonia Chimalistac. Los asaltantes los tuvieron "encañonados y acorralados en una banca", contó.

Estas son otras figuras que han vivido momentos de impotencia debido a la inseguridad.

CONSUELO DUVAL

A principios de diciembre pasado, Consuelo Duval denunció a su empleada doméstica por robarle en su propia casa en Cuajimalpa, CDMX.

La comediante encontró a la sospechosa husmeando unos cajones, y ya había guardado joyas y dinero en efectivo en una maleta, así que pidió ayuda a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

La Fiscalía General de Justicia capitalina investigó a la mujer, identificada como Lissandra "N", por el delito de robo a la casa habitación de la actriz y el 8 de diciembre fue vinculada a proceso.

MIGUEL BOSÉ

El pasado 18 de agosto, el cantante sufrió un asalto con armas de fuego en su casa, en la Alcaldía Álvaro Obregón, CDMX, mientras sus hijos, menores de edad, tenían una pijamada con un amigo en un cuarto.

Bosé compartió su caso en redes sociales y de inmediato se volvió viral. Además, presentó una denuncia formal ante la Fiscalía de la CDMX. Después de cuatro meses, a finales de diciembre cayó la banda de asaltantes (de cinco sujetos, de los cuales uno se declaró admirador suyo), ligada a robos en casa habitación.

A la fecha, las autoridades continúan con las investigaciones.

SILVIA PINAL

Mientras la primera actriz y su hija mayor, Sylvia Pasquel, salieron a comer, su enfermera, Anabel "S", se llevó de la recámara en su residencia en el Pedregal, en abril de 2022, unas joyas de bisutería que pensó que eran valiosas.

La enfermera aseguró que alguien le había mandado mensajes de extorsión para que entregara las alhajas de Pinal como pago por una supuesta deuda familiar; fue a llevarlas a un lugar cercano al domicilio.

Por petición del extorsionador, la mujer volvió a casa porque el botín no fue suficiente, pero como no tenía llaves, solicitó un cerrajero. Pasquel dio a conocer el caso a través de redes sociales y detuvieron a la sospechosa y al cerrajero Alejandro "G" por robo.

CRISTIÁN DE LA FUENTE

El 10 de enero de 2022, el actor y su hija Laura sufrieron un asalto en Chile mientras unos hombres a bordo de una motocicleta interceptaron el auto en el que viajaban con una amiga de la joven.

Uno de los ladrones les disparó en tres ocasiones, y Laura recibió un balazo en una pierna, por lo que debió ser trasladada de emergencia a un hospital e intervenida quirúrgicamente.

De la Fuente exigió justicia mediante sus redes sociales y en marzo de ese mismo año confirmó que los delincuentes fueron detenidos.

OTROS CASOS

MARIANA LEVY

La hija de la conductora Talina Fernández falleció de un paro cardiaco a raíz de un asalto que atestiguó en calles de Lomas de Chapultepec, CDMX, en abril de 2005.

Levy circulaba en su auto cuando se dio cuenta de que unos sujetos sacaron un arma de fuego y asaltaron a un automovilista cercano a ella. Aunque ella no era el objetivo de los criminales, el hecho le impactó trágicamente.

El caso se volvió mediático y un individuo llamado Sergio Bonifacio Molina Cabrera fue capturado y vinculado a proceso por participar en los hechos.

ARIADNE DÍAZ Y MARCUS ORNELLAS

La pareja de actores salió a celebrar su séptimo aniversario, el 17 de marzo del 2022, a un restaurante capitalino.

Cuando salieron de su romántica velada, se percataron de que les habían robado los espejos de su camioneta, que habían dejado estacionada. Por fortuna, ellos no fueron intimidados o agredidos.

Ornellas solicitó la grabación de una cámara de video de una farmacia, pero los dueños del negocio se lo negaron. De inmediato, Díaz compartió su caso en redes sociales y pidió a sus seguidores que tengan cuidado y denuncien estas situaciones.

DAVID ZEPEDA

El actor iba circulando por calles de Mixcoac, en el sur-poniente de CDMX, alrededor de las 19:00 horas, cuando un ladrón lo encañonó con una pistola al lado de la ventana para quitarle su cartera, su celular y una loción. Era abril del 2018.

Cuando el asaltante huyó corriendo en dirección contraria al auto, Zepeda no lo pensó dos veces: bajó para perseguirlo y atraparlo. Los operadores de las cámaras de vigilancia avisaron del robo y los policías dieron apoyo inmediato.

Ante la situación, Zepeda quiso hacer conciencia entre sus seguidores en redes sociales y compartió que empezó el proceso legal contra el ladrón.

YURIDIA

La cantante dejó su bolsa de mano dentro de su coche en el estacionamiento de un centro comercial del sur de la CDMX. Al volver, vio que se la habían sustraído.

"Me quiero morir en este momento: dejé una bolsa en mi auto, por estúpida, y se la robaron, o sea, se robaron mis cosas, venía mi pasaporte con mi visa, mi iPad...", compartió Yuridia en sus redes sociales.

Luego utilizó el GPS de su iPad para rastrearla y dar con los ladrones. La última ubicación que apareció fue en calles cercanas a Ciudad Universitaria, pero no obtuvo respuesta al final.

ALEIDA NÚÑEZ

En un taxi vivió uno de los mayores sustos de su vida. En octubre del 2018, la actriz abordó un coche en la Alcaldía Coyoacán, pero el conductor no respetaba las señales de tránsito, por lo que Núñez empezó a sentirse paralizada, con miedo.

"Tomé un taxi de la calle, pero el conductor estaba alcoholizado, drogadicto, y me llevó por diferentes calles. Me iba hablando fuerte, me decía cantidad de cosas terribles, me quitó mi bolsa, mi celular, todo", recordó.

Al llegar a las inmediaciones del Estadio Azteca, Núñez bajó del auto y corrió hacia una gasolinera para pedir ayuda. Luego de la impresión vivida, no quiso que dicha acción pasara de largo, por lo que levantó una denuncia ante las autoridades.

GUADALUPE PINEDA

En febrero del 2020, la cantante salió a pasear a sus perros por calles de la Ciudad, pero, lamentablemente, un hombre la asaltó.

Por medio de las redes sociales, Pineda compartió su experiencia con sus seguidores y exigió "cumplir con la ley y que los delincuentes cumplan las condenas".

Ante el temor de repetir esa situación, ahora evita sacar a sus mascotas sola.