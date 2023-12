Apuesta Bruce Dickinson por proyectos que lo fortalecen

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Aun cuando Bruce Dickinson tiene éxito garantizado como frontman de Iron Maiden, el referente británico del metal, a sus 65 años sigue apostando por crear música según su perspectiva e impronta personal.

"Dejé mi zona de confort como artista y vi la oportunidad de realizar un álbum realmente apasionado. Dos canciones que vienen incluidas las escribí hace 20 años, el resto tienen siete años y hay un par más recientes que espero que les gusten al público y las descarguen para escucharlas en donde sea", dijo el cantante, en entrevista.

Con el sello BMG Records, su séptimo álbum como solista, The Mandrake Project, lo reunió con Roy Z, su productor, guitarrista y colaborador de larga data. El material verá la luz el próximo 1 de marzo; desde 2005 no publicaba un disco por su cuenta (Tyranny of Souls).

"(The Mandrake Project) Es un disco de heavy metal muy ecléctico y es lo mejor que he hecho. Además de darle continuidad al álbum, fue todo un reto pasar por un cáncer de garganta (a finales de 2014). Estoy muy agradecido con los doctores: encontré la paz, disfruto la vida, cambió mi actitud ante la vida y la muerte, ya no quiero gastar mi tiempo, me volví intolerante a los idiotas y, a la vez, más comprometido para hacer las cosas que me fortalecen, como este álbum", aseguró Dickinson.

Antes de integrarse a Iron Maiden pasó por otras agrupaciones, como Speed, donde hizo sus pininos como compositor, y Samson.

En 1981 tomó el lugar como vocalista de Paul Di'Anno en la "Doncella de Hierro" y en 1982 grabó The Number of the Beast, su primer LP con la formación. Se mantuvo en la alineación hasta 1993, cuando emprendió su camino en solitario, lanzando cuatro trabajos. Volvería a unirse a las filas de Maiden en 1999, y hasta la fecha.

En 2011, Dickinson fue reconocido con el doctorado honorario en música por la Universidad Reina María de Londres, en la que había cursado una maestría en Historia. En 2019, la Universidad de Helsinki le otorgó el doctorado honorario en Filosofía gracias a su contribución a las artes.

Son de sobra conocidas sus múltiples facetas: como emprendedor, contribuyó a formular el sabor de la cerveza Trooper; es piloto de aeronaves, guionista, esgrimista y autor de libros, incluyendo Bruce Dickinson: Una Autobiografía.

De niño solía practicar teatro callejero; ahora retomará esa vertiente con un cameo en apoyo de su hijo Austin, coproductor de la película Bjorn of the Dead. Austin escribió el guion con base en la historia original, de Andrew Prendergast.

"No voy a actuar en la película, sólo haré un cameo. Son noticias falsas las que dicen que la protagonizaré. Mi hijo escribió el guion y es muy divertido", aseguró el intérprete de "Tears of the Dragon".

Con toques de terror y humor, la película se inspira en Abbatoir, una banda de tributo a ABBA que queda atrapada con otros grupos en un club nocturno al inicio del apocalipsis. El rodaje comenzará el próximo año con Elza Kephart en la dirección y Raven Banner a cargo de la distribución mundial.

Como parte de The Mandrake Project Mexico Tour, Dickinson se presentará el 18 de abril en el Teatro Diana, en Guadalajara, y el 20 en el Pepsi Center WTC, de CDMX. Unos meses después, el 20 de noviembre, regresará con Maiden para tocar en el Foro Sol.