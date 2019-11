Apuesta La Mala por el twerking

Monterrey.- Bailar twerking y mostrar su cuerpo con poca ropa a los 40 años hace sentir a La Mala Rodríguez empoderada y teniendo el control.

En el video de su nuevo sencillo, "Dame Bien", junto a Guaynaa y Big Freedia, la rapera española sacude su cadera con el famoso perreo acompañada de unas bailarinas. Y cuando vio terminado el clip, contó, lo primero que hizo fue enseñárselo a sus vecinas.

"Dije 'guau, ¡qué fuerte, es toda una bomba! Me encantó. Cuando se lo enseñé a mis vecinas, bueno, bueno, bueno... estaban todas gritando, 'pero bueno, María, ¿qué es esto? No tienes que enseñar', y les dije 'no lo saben ya... ahora véanme bien'".

La canción no sólo es divertida y bailable, además, señaló, tiene un mensaje para las mujeres.

"Hay que ser más exigentes. Yo ya tengo 40 años, ¿tú crees que yo estoy pa' tonterías? A mí me han sentado muy bien los 40, a alguna gente igual le sienta peor, pero a mí me están sentando muy bien".

Mostrar el trasero y sacudirlo con el baile le ha costado a La Mala años de ejercicio. Desde niña está atada al deporte y a la danza.

"A mí me ha hecho muy bien hacer ejercicio, es muy bueno también para la mente, te da mucho equilibrio y te oxigena el cerebro".

Es consciente de que el video, con casi 3 millones de clics, no le va a gustar a mucha gente por su contenido y letra, pero a sus fans les va a encantar.

Desde un principio, reconoció, se propuso crear una canción explosiva y provocativa.

"El plan era hacer algo fuerte ahora o nunca, pero fíjate que yo tengo letras de otros discos que también son muy fuertes. Ahora parece que ('Dame Bien') ha sorprendido, pero tengo otras (letras) peores".

La canción, como todo lo que escribe, indicó, la representa, y definitivamente le gusta tener el control.

"A mí me gusta decir 'ahora, ahora, cuando yo quiero, dame bien, no mal'", comentó, en tono pícaro.

Invitar a Big Freedia a unirse se debió a que representa el origen del twerk.

Y si hoy muchas canciones manejan un lenguaje explícito es porque así lo requiere la sociedad, opinó la española.

"La música responde a lo que somos como sociedad, estaría muy 'wild' que ahora mismo saliera un Gardel, pero la sociedad ha cambiado, la gente va más rápido, nos relacionamos de distintos modos, todo eso se ve en la música. Hay que ser tolerantes y entender que todo no tiene que ser igual". v