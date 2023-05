Apuesta 'Spider-Man' por 'star talent' para el doblaje

CDMX.- Atención al detalle y a las indicaciones específicas es lo que busca la producción de la película Spider-Man: A Través del Spider-Verso en los elegidos para prestar sus voces a los personajes en diferentes idiomas; en México se apostó por usar "star talents".

A días de su estreno en salas de cine, el 1 de junio, Sony Pictures reveló el elenco que hizo el doblaje latinoamericano y no tardó en generar polémica, pues está formado por influencers como Álex Montiel (conocido como El Escorpión Dorado), Javier Ibarreche, Andrés Navy, Gaby Meza o Gaby Cam, entre muchos otros.

Phil Lord y Christopher Miller, guionistas de la cinta basada en los cómics de Marvel, confirmaron que a los equipos encargados se les debió de haber entregado un documento de 800 páginas, donde se detalla con precisión su intención y la de sus tres directores: Joaquim Dos Santos, Justin K. Thompson y Kemp Powers.

"Gastamos mucha energía haciendo estos documentos, donde se describe detalladamente cada momento, cada chiste y por qué fue escrito de esa manera y con qué intención. Todo esto, para que tuvieran la oportunidad y la posibilidad de que la gente que hiciera el doblaje lo leyera y pudiera representarlo de la mejor manera y con la intención de los cineastas.

"Es un documento de 800 páginas increíblemente detallado, así que espero que lo hagan bien. Somos optimistas, esperamos un buen trabajo", explicó Lord, en entrevista.

La elección por parte del estudio causó malestar entre algunos profesionales del doblaje, como Carlos Segundo, además de usuarios de redes y fanáticos de la franquicia.

"No vi venir todo lo que está pasando pero lo comprendo. Comprendo la polémica porque todos hemos pasado por eso en nuestros trabajos en los medios. Ahora vemos a youtubers e influencers hacer entrevistas. Espero que esto cambie la manera en que vemos a los actores de doblaje.

"Creo que hay que cuidar mucho no demeritar los trabajos profesionales en función de los seguidores", aseguró la locutora Gaby Cam.

Eduardo Garza, quien lleva más de tres décadas en la industria fílmica, considera que invitar a cierto tipo de "personalidades" exhibe un interés mercadológico, pero esto no le disgusta.

"Siempre ha habido este fenómeno. Entiendo que eso puede llegar a afectar la calidad y no gustarle a los fans, pero a mí no me molesta porque es algo que se hace desde muchos años atrás", platicó, en entrevista telefónica.

Sin embargo, le parece imposible que el documento que mencionan los guionistas, que él conoce como "cartas creativas", le haya sido de utilidad a aquellos que no son actores.

"Es una información que usualmente llega a los estudios de doblaje y ellos se la dan a sus directores. Por mucha especificación que tenga, cuando el talento que interpreta no es actor, no hay mucho que hacer, no sirve, porque van a estar limitados en su trabajo; no es algo que ellos puedan generar a través de un documento", afirmó.

Dicha información abre una nueva conversación sobre si los "star talents" están o no capacitados para prestar sus voces en una cinta que los propios Lord y Miller consideran como "el filme de animación más grande que alguna vez se haya hecho".

El actor Joaquín Cosío, quien también ha prestado su voz a personajes como Ted, en las dos películas del mismo nombre, considera que si bien no es necesario tener una formación histriónica para desempeñar un buen trabajo, es preocupante la consideración de la cantidad de seguidores en redes sociales para apostar por alguien.

"El talento no viene de la mano de la escuela. A mí me preocupa que haya mucha entrada para los que tienen muchos seguidores, parece más una condición, sin embargo, son elementos que está tomando en cuenta la industria de manera muy clara. Hay que adaptarnos a una industria que se mueve y cambia", contó.