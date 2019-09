Apunta Renée Zellweger al Óscar

Toronto, Canadá (11 septiembre 2019).- Lejos de sentirse intimidada por personificar a Judy Garland en el filme que la trae de regreso a la pantalla grande luego de unos años de descanso, Renée Zellweger se siente fascinada por el momento que vive.



"Me sirvió muchísimo estar un poco en el anonimato porque disfruto nuevamente todos estos momentos de fiesta cinematográfica: alfombras rojas, sesiones de fotos, entrevistas es genial".

Renée Zellweger,

actriz





"Disfruto el proceso de trabajo, los ensayos y el rodaje, la promoción cuando son conversaciones amables, pero me retiro cuando algo me incomoda. En los últimos meses me volví más activa, hice algunos proyectos y mi corazón lo puse aquí.



"Nunca me dio temor lo que sucedería con Judy, al contrario, me fascina ver un estreno con público y percibir su reacción. Fue una mujer icónica, humana, llena de contrastes y me sentí muy 'humanizada' por ella", apuntó Zellweger ayer en el VISA Screening Room de esta ciudad.



En el marco del estreno de la premier canadiense de la película que protagoniza, en el Festival de Cine Internacional de Toronto, la ganadora del Óscar por Regreso a Cold Mountain está de nuevo en la mira de la estatuilla, pero ahora como Mejor Actriz.



"¡Oh, Dios! Que me mencionen para un reconocimiento me sonroja y me hace sentir halagada pero eso no depende de mí. Yo disfruto del momento, de saber que Judy, la película, puede tocar corazones", apuntó la protagonista de la saga de Bridget Jones.



Dirigida por Rupert Goold, y con financiamiento británico, Judy expone los claroscuros más conocidos de la estrella que fue cantante y actriz que pasó de la gloria al abandono de la industria por su adicción al alcohol y las drogas, las cuales, finalmente, la mataron.



En la bancarrota, sin gente que la ayude y despreciada por el gremio por su deterioro, Judy se encuentra sumida en una espiral que la obliga a aceptar una temporada de teatro en Londres y es ahí donde el director la presenta.



"Creo que es una lección de vida para todos, aunque digan que no experimentas en el cuerpo de otro, sí puedes notar lo que sucedió en alguien más y valorar lo que tienes.



"A mí me conmovió mucho todo lo que leí, lo que averigüé, además de lo que ya sabía. Fue una persona muy atormentada que no supo manejar sus emociones no podemos juzgar, pero sí podemos aprender", acotó Zellweger.



Con 50 años y recién estrenada en el universo del streaming con la serie What/If, que salió en Netflix, Renée apunta para ser la actriz que más dará de qué hablar en esta temporada de premios, pues se ha llevado los mejores comentarios por su interpretación.