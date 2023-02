Aquí espantan

Chihuahua, Chih.- Los eventos paranormales no tienen explicación para las teorías de la biología, la medicina o la física. Por lo tanto se consideran como fenómenos fuera de lo común, estos hechos son los que al famoso periodista, conductor e investigador Alberto Del Arco, le apasionan y lo llevaron a lanzar su canal de Youtube, que cuenta con más de 12 millones de seguidores.

Alberto llegó a la ciudad de Chihuahua en busca de contenido para su canal y no perdió la oportunidad de visitar esta casa editora para narrar sus experiencias sobre el tema.

“Son alrededor de seis años que visitamos Chihuahua de manera independiente, donde venimos investigando el fenómeno paranormal en lugares abandonados donde sabemos que están cargados de energías. Estaremos visitando ex Fundidora, Planta Ávalos Chihuahua, estuvimos en la carretera libre que conduce a Ciudad Juárez, en las famosas curvas del perico donde nos tocó lo del reciente accidente que paso donde una persona perdió la vida, y pienso que no es coincidencia es un lugar fatalista y es un punto de atracción de la muerte”, dijo el investigador.

“Chihuahua una gran cantidad de energías, muchos lugares para explorar. Me encanta, es un estado muy hermoso. La comida es deliciosa y la gente siempre está pendiente de todo lo que estoy haciendo. Tengo muy buenos amigos aquí”, contó.

Un sinfín de experiencias

“He visto muchas cosas muy raras, me han asustado durante las investigaciones y fuera de ellas, una ocasión que me marco bastante y fue reciente, ya que mi mamá falleció hace un año, y escuché su voz llamándome, mientras estaba en una grabación que no tenía nada que ver con ella ni con mi familia, le respondí ‘mande’ pero ya no escuché más, me quedé helado y llore, porque de alguna manera se manifestó”.

De estreno

Asimismo, mencionó que está colaborando con su equipo en una sección titulada ‘Estoy embrujado’, en la cual las personas envían sus videos y solicitan ayuda para sus casos en los que creen haber sufrido algún tipo de daño.

Del Arco cuenta con una trayectoria de 18 años dentro del mundo paranormal. Compartió que su motivación de dedicarse a este tema enigmático, fue la curiosidad de querer saber qué hay más allá de la vida.

“Aunque soy una persona miedosa, me atrae la incógnita de qué sucede después de la muerte. Me gusta investigar este tipo de fenómenos para encontrarles una explicación”

“De niño, le pedía a mi mamá que me comprara revistas de lo insólito, donde venían fotografías de aliens, fantasmas me han gustado siempre estos temas y me encantaba ver los programas que transmitían en la televisión, sobre todo de esto. Por eso, estudié Ciencias de la Comunicación, pero nunca imagine que estaría persiguiendo fantasmas o aunque creo contenido de todo, pero mi carrera me fue orillando a esta parte de lo paranormal”, expresó.

Viene de familia

Del Arco hace lo que le apasiona y corre por sus venas porque reveló que su abuela leía el café, y dentro de su familia hubo espiritistas que aunque él no conoció su mamá siempre le contó de estos familiares que contaban con dones especiales, así que su linaje ha hecho que Alberto continúe el legado de sus ancestros de investigar todo lo referente a lo paranormal y del más allá.