Ari Borovoy y Ov7 llegan a un arreglo

Ciudad de México.- Seguidores, fans y medios de comunicación han estado pendientes de la reciente fractura de la agrupación musical Ov7 con Ari Borovoy, de la cual, hasta el momento, sólo se han especulado los motivos.

Mediante videos compartidos por la cuenta oficial de Ov7, se muestra a la agrupación junta, confirmando la presentación y la continuidad de la gira de los 90´s Pop Tour hasta finales de 2019 y principios de 2020.

Óscar Schwebel fue el único ausente en el video y sus compañeros aclararon que se encuentra fuera de la Ciudad de México, pero aseguran los demás integrantes que está totalmente de acuerdo con los arreglos a los que llegaron los demás integrantes.

“Como en todas las familias, hay diferencias de distintos indoles, desafortunadamente en esta ocasión se hizo público”, dijo Erika Zaba durante el video.

Lidia Ávila también habló respecto a los supuestos problemas y dejo claro que la gira continuara para beneficio de los fans.

“Hemos tenido largas platicas el día de ayer y el día de hoy, y hemos coincidido ya en algo. Queremos anunciarles que el día de mañana nos reincorporamos a las fechas del 90´s pop tour, hasta diciembre de y 2019 principios del 2020” comentó Lidia Ávila.

Erika Zaba también aprovechó el video para pedir respeto para Ari Borovoy pues aseguró que él también es un pilar importante para la agrupación y que los ataques que han hecho algunos fans hacia el dueño de BoBo Producciones, también les afecta a ellos.

Por su parte Mariana Ochoa, también grabó un video al lado de Ari Borovoy en un abierto dialogo por mostrar que ambos siguen teniendo una relación amigable y de compañerismo.

"Pues no hemos sacado el comunicado, estamos todos reunidos, las cosas se han acordado de una manera muy buena para todos, simplemente les quiero decir que bajé un video que grabé ayer en crisis y se están especulando cosas porque si alguien me ha limpiado las lágrimas has sido tú, Ari, lo sabes, tú y yo lo sabemos”. Comentó Mariana Ochoa al lado de un Ari desencajado.

Al parecer se resolvió el problema entre los integrantes de la banda mexicana

Previamente, Mariana Ochoa compartió un video de ella dirigiéndose a la junta con el dueño de BoBo Producciones visiblemente frustrada y entre lágrimas dónde comentó: “La intención era poner un final feliz pero no está siendo así, les haremos saber a la brevedad las decisiones que vamos a tomar. Saben que siempre hemos estado ahí y que OV7 nunca se ha bajado de un escenario. Saben que en 30 años de carrera están pasando cosas que no entendemos” para luego borrarlo el día de hoy.

Además, el hermano de Mariana Ochoa hizo ciertos comentarios en contra de Ari Borovoy, dejando entrever una posible deuda en contra de Bobo Producciones contra los integrantes de OV7.

La cantante en su video personal, también decidió tocar el tema de su hermano, del llanto de su video y de las declaraciones públicas de Octavio Ochoa, su hermano.

“Por otro lado se especularon cosas, la gente no sabe que está pasando y mi hermano especulo que no me habían pagado, Ari nunca me fallado en los pagos si alguien más se ofendió en Bobo pues también les pido disculpas porque no es así, besos”. Finalizó Mariana, integrante de OV7.

Con información de Infobae