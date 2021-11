Arma Benny Ibarra show virtual para apoyar a niños mexicanos

Reforma

Ciudad de México.- Comprometido con mejorar las condiciones de vida de niños de escasos recursos, Benny Ibarra lleva casi dos décadas trabajando con Save the Children y pronto realizará un concierto digital altruista para "echar la mano".

El ex integrante de Timbiriche platicó que, en su calidad de embajador en México del organismo que apoya a la población infantil, reunirá a sus músicos y conocidos para cantar en su estudio, llamado 11:11, y recaudar fondos.

"Save the Children tiene claro cuáles son los focos rojos en la situación actual de niños con pocos recursos, y sabemos que no es fácil implementar lo que se necesita para brindar apoyo, pero entre todos contribuimos.

"Este concierto es para destinar fondos para los niños de los jornaleros que van a Sinaloa, procedentes de estados como Oaxaca o Chiapas, y que obviamente no están en su hogar. Están expuestos a circunstancias adversas y el fin es ayudarlos", relató Benny en entrevista.

Esto significa, explicó el artista mexicano, que la fundación anfitriona garantiza a los infantes que tendrán condiciones de higiene, salud y alimentación apropiadas durante el tiempo en que sus padres estén trabajando en el campo o comunidades rurales del estado mencionado.

La cita con el intérprete de "Háblame Como la Lluvia" y "Sin Ti" será este jueves 11 de noviembre en savewithmusic.org.

"Lo vamos a hacer en mi estudio. Vamos a invitar a la gente a que se sienta como en su casa, que sepan que es donde preparo mis shows, mis giras. Y lo hacemos con mucho cariño porque es mi banda, mis músicos, y se sumaron para contribuir. Lo estamos donando para aportar", mencionó Benny.

Durante la conversación, el hijo de Benny Ibarra padre y Julissa platicó que en todo el tiempo que ha colaborado con la institución organizadora, ha percibido que a los pequeños lo que les interesa es sentirse aceptados y en condiciones apropiadas para desarrollarse.

"Lo más bonito es conectar siempre con los niños y niñas. Me encanta conectar a nivel personal, y aunque a ellos les dicen: 'mira, es famoso', no les importa porque no saben quién es Benny o no saben qué fue Timbiriche.

"A ellos les da exactamente igual si hay un famoso. Lo que aprecian es que reciben cariño, amor. Estar con ellos y convivir con ellos es una profunda lección de vida", dijo el también actor, productor y compositor.

Los seguidores de Benny, de la música romántica y el pop, pueden adquirir sus boletos para la transmisión en el portal web savewithmusic.org. El costo es de 350 pesos y la hora para conectarse al recital en streaming este jueves será a las 19:30 horas.