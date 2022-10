Arma Daniel Radcliffe loco biofilme de 'Weird Al' Yankovic

Toronto, Canadá.- "Weird Al" Yankovic tiene "algo"... Por eso se ha convertido en una referencia de la comedia satírica de los Estados Unidos y por eso es popular entre celebridades. Y él mismo se convirtió en una, al grado de que ya tiene su propio biofilme.

Tras haber ganado el People's Choice Award en el rubro de Midnight Madness en el Festival Internacional de Cine de Toronto, la película Weird: The Al Yankovic Story finalmente estrena este 4 de noviembre en The Roku Channel.

"¿Quién no ama a Al? ¿A quién no le gusta su humor y su aspecto tan raro y tan amable, tan de camarada. Creo que es de esas personalidades que amas o no tomas en cuenta, pero no odias", afirmó Daniel Radcliffe, quien lo interpreta en el filme.

Bajo la dirección de Eric Appel, quien también escribió el guión y participa como productor, este largometraje narra casi cronológicamente la infancia, adolescencia, juventud y madurez de "Weird Al" Yankovic, quien se hizo famoso por parodiar canciones conocidas y quien fue catapultado en The Dr. Memento Radio Show.

"A veces necesitamos un golpe de suerte, y creo que esto le sucedió a Al, quien fue muy discriminado por su aspecto, aunque asediado por su estilo, ya que comenzó a ser reconocido", dijo Appel.

"Jamás pensé que llegaría al punto de tener mi propia película, pero a mi no me da pena nada, y me gusta que se vea mi vida como es, porque cuando te tachan de 'raro', significa que eres distinto. Antes era muy malo ser visto así, pero no creo que deba ser así", añadió "Weird Al" Yankovic.

Un ícono de lo 'extraño'

Alfred Matthew, verdadero nombre de "Weird Al", tiene 62 años de edad y se ha ganado una reputación de divertido y genuino que lo ha acomodado en el aparador de los comediantes más queridos de los Estados Unidos.

"Tiene una personalidad que gusta, y su historia me parece muy reveladora y alentadora. Cuando te toca ser el raro del salón, o el no tan agraciado físicamente, aprendes a ver la vida de otra manera y eso lo vemos con 'Weird Al', es un tipo muy magnético, y se sobrepuso a mucho", señaló Daniel Radcliffe.

Al ganador del Premio Grammy le tocó ser despreciado por sus padres Nick (Toby Huss) y Mary (Julianne Nicholson), pero completamente acogido por sus amigos de fraternidad escolar, quienes lo impulsaron a hallar su motivo de vida.

Y sí, "algo" tiene "Weird Al" Yankovic, quien consiguió los permisos para incluir como personajes a Madonna (Evan Rachel Wood), Oprah Winfrey (Quinta Brunson), Dr. Memento (Rainn Wilson) y Divine (Nina West), sin mencionar al desfile de figuras que aparecen caracterizadas o en cameos.

Por ahí están Pablo Escobar (Arturo Castro), Wolfman Jack (Jack Black), Andy Warhol (Conan O'Brien), Alice Cooper (Akiva Schaffer) y Pee-wee Herman (Jorma Taccone), además de Patton Oswalt y Lin-Manuel Miranda.

"Hay que sumarle que el verdadero 'Weird Al' tiene su propia intervención como otro personaje (Tony Scotti). ¿Es spoiler? ¡Ay, no creo! Todos lo conocemos. La verdad fue divertidísimo hacer esta película mi personaje, el de muchos, fue un poco serio, un poco parodia, un poco drama, un poco comedia, una mezcla de mucho", acotó Wood.