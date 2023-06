Arma Elton John un show legendario en Glastonbury

Agencia Reforma Agencia Reforma Agencia Reforma

Ciudad de México.- Estaba anunciada que la actuación estelar de Elton John en el Festival Glastonbury sería debut y despedida para él, pues se retirará de los escenarios, pero el mítico músico de 76 años dejó encendida una pequeña llama de esperanza para quienes no están listos para dejarlo ir, de acuerdo con medios locales.

"¡Nunca pensé que tocaría en Glastonbury y aquí estoy! Es una noche muy especial y emotiva para mí porque puede ser mi último show en Inglaterra y Gran Bretaña, así que será mejor que toque bien y los entretenga", expresó al arrancar su presentación, insinuando que podría ofrecer más shows.

Si bien el intérprete de "I'm Still Standing" no dio el adiós definitivo, dejó satisfechos a los fans al entregarse por completo.

Medios británicos describieron su presentación como legendaria, pues desde que apareció con su traje dorado y lentes naranjas, deslumbró al hilar éxitos de su carrera.

El cantautor arrancó el show con "Pinball Wizard" y "The Bitch Is Back", a lo que siguieron éxitos como "Your Song", "Goodbye Yellow Brick Road" y "Crocodile Rock".

Pese a que realizó una mirada a su trayectoria, el músico que ha vendido 300 millones de discos demostró que no es un nostálgico y tiene un interés particular por la música nueva, lo que quedó de manifiesto con sus cuatro invitados especiales.

Brandon Flowers, líder de The Killers, subió al escenario para entonar juntos "Tiny Dancer", luego de que se rumorara que Britney Spears actuaría junto a Sir Elton John.

Pero también quiso compartir con nuevas estrellas, como Stephen Sanchez, quien apenas tiene 20 años, pero acumula 30.3 millones de reproducciones mensuales en Spotify y ha impulsado el popular tema "Until I Found You".

Con Jacob Lusk, del grupo Gabriels, cantó "Are you Ready For love?"; con Rina Sawayama, entonó "Don't Go Breaking My Heart".

Cerca del final de su presentación, mientras estaba al piano, apareció una imagen de George Michael, a quien el británico le dedicó la canción "Don't Let the Sun Go Down on Me".

"Uno de los cantantes, compositores y artistas más fantásticos de Gran Bretaña fue George Michael. Era mi amigo, era una inspiración, y hoy habría sido su 60 cumpleaños, así que quiero dedicar esta canción a su memoria y toda la música que nos dejó, que es tan hermosa. Esto es para ti, George", dijo.

Para poner el broche de oro de la gala, el británico optó por su éxito "Rocket Man", mientras agradecía al público por acompañarlo por más de 50 años de carrera.

Blondie también demostró que sus canciones son atemporales, pues en su paso por el festival rockeó con los hits "One Way or Another" y "Heart of Glass".

En la jornada también brilló Candi Staton, de 83 años, quien bromeó al decir que se había vuelto demasiado mayor para un festival, pues en realidad tuvo al público encantado con su acto.

Lil Nas X, afamado por su éxito "Old Town Road", encantó con su despliegue escenográfico, que incluyó un enorme caballo sobre el que apareció montado para entonar sus éxitos. Tuvo como invitado a Jack Harlow en "Industry Baby" y a la actriz Kate Hudson como espectadora.