Arma Zack Snyder su universo propio ¡de zombis!

Ciudad de México.- Mientras sus legiones de fans dan la guerra en redes sociales con el hashtag #RestoreTheSnyderVerse para que siga haciendo películas de DC Comics, Zack Snyder ya tiene otro universo. Uno propio y de zombis.

"Quería hacer una película original, un universo en el cual yo pudiera ser la máxima autoridad", dijo este martes, visiblemente feliz y relajado, en un encuentro con medios y fans.

Lejos de las discusiones que por años tuvo con Warner Bros. sobre el tono que debían tener sus películas de superhéroes, Snyder presentó el avance final de El Ejército de los Muertos, que Netflix estrenará el 21 de mayo.

Los muertos vivientes son un viejo amor del realizador, cuya ópera prima fue El Amanecer de los Muertos (2004), una reinterpretación del filme de George A. Romero que muchos consideran entre lo mejor de su carrera.

Antes de ver siquiera la luz, El Ejército... es ya la piedra angular de una franquicia: una precuela acabó su rodaje en diciembre y ya se desarrolla una serie de animación que explicará el estallido de la pandemia zombi.

"Ha sido la experiencia más gratificante que he tenido haciendo una película, todo ha sido increíble y todos me han apoyado", dijo, en un claro guiño al hecho de cómo ejecutivos lo orillaron a apartarse de DC.

"Esta es la película no habrá cortes adicionales. No me tuve que pelear con nadie, al contrario. Este es el 'corte del director'", agregó, en referencia a La Liga de la Justicia de Zack Snyder, que Warner Bros. sepultó por cuatro años.

También escrita, producida y fotografiada por él, El Ejercito... sigue a unos mercenarios que buscan robar 200 millones de dólares de un casino de Las Vegas en medio de una invasión de zombis inteligentes y organizados.

"La premisa de esto es que la pandemia zombi inició en Las Vegas y el brote trató de ser aislado por una enorme barrera de contenedores de carga. Ahí, a un Las Vegas que fue incendiado y bombardeado, tienen que entrar los protagonistas".

La "Ciudad del Pecado" de Snyder será pintoresca como pocas: habrá dobles de Elvis Presley sedientos de carne humana y hasta una tigresa zombi, pues, en este universo, todos los animales, salvo las aves, pueden infectarse.

Dave Bautista (Guardianes de la Galaxia) interpreta a Scott, el líder del comando, mientras que la mexicana Ana de la Reguera encarna a Cruz, su mano derecha.

"Cruz es la vieja socia de Scott. Tienen una relación en la que percibes que quizás estuvieron juntos, pero aún son amigos y quizá todavía se quieren. O tal vez nunca hubo nada. Son como un viejo matrimonio", comentó Snyder.

El Ejército... fue rodado gracias a un presupuesto de 70 millones de dólares en casinos abandonados de Atlantic City.