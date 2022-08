Arman Ha*Ash y Kenia Os poderoso trío para nuevo sencillo

CDMX.- Toda premiación organizada por Nickelodeon, marca que pertenece al conglomerado que incluye MTV, indica que las sorpresas musicales y los invitados deben sorprender y marcar tendencia. Por ello, para los Kids' Choice Awards México 2022, Ha*Ash y Kenia Os tienen claro lo que deben demostrar.

El viernes por la tarde, la dupla de hermanas y la influencer y cantante ensayaron, en exclusiva para Gente, su nuevo sencillo, "Mi Salida Contigo", producto de su primera colaboración y que escribieron entre las tres.

"Como siempre ha sido conmigo, escribo canciones basadas en mis experiencias personales, y en esta ocasión tiene que ver con la peor calidad de mi vida, con el hombre que sí tenía dinero y salió más tacaño que nadie, que hasta no quería pagar en el valet parking y venía en un Ferrari", contó Ashley, en entrevista.

"Y yo cuando me contó, dije 'no lo puedo creer'. Sí que está horrible que suceda eso, y pues nos desquitamos nosotras haciendo una canción, y nos vamos de fiesta y nos echamos un vino, como el que no quiso pagar, y hasta más caro", añadió Kenia en la charla.

El nuevo corte promocional de las estrellas del pop formará parte de la ceremonia que se realiza este sábado en el Auditorio Nacional, incrustado entre los números musicales del espectáculo, en el que también participarán Danna Paola (quien, además, es conductora) y Big Time Rush, por citar algunos artistas.

"Está muy padre que podamos participar en este show. La verdad, hay muy buenos invitados y nos encanta ver a amigos de toda la vida, a personas que no conocemos a las que queremos saludar, y, ¿por qué no?, hacer nuevos amigos", apuntó Hanna.

"¡Ay, sí! Y qué padre que podemos estrenar el sencillo aquí. Es una canción muy padre, la verdad, nos gustó mucho a las tres. Que nunca se les olvide que fue inspirada en el peor hombre que pude conocer, que sí tiene lana, que era tan tacaño que hasta para la copa de vino, cuando se equivocaron por el que pedí, nomás dijo 'no, no, ese no porque nos lo cobran'. Oye, no", añadió su hermana.

En los preparativos de este número, fueron Hanna y Ashley las que comenzaron cantándolo sobre un clásico convertible, Valiant Acapulco, amarillo, a mitad del escenario. En las pantallas gigantes se transmiten escenas de desiertos y muñecos. Luego se integró Kenia para interpretar su parte, y las tres recorrieron la pasarela, de ida y vuelta. Al final, le dejaron la pieza a la sinaloense para que cantará su tema "Llévatelo" acompañada por un ballet de dance pop que hizo suertes con abanicos.

Durante todo el día, el recinto de Paseo de la Reforma lució transformado para la fiesta del "slime", el viscoso líquido verde, ya que fue distribuido en las taquillas, en el vestíbulo y en los pasillos. Toda el área del backstage tenía figuras geométricas luminosas y había muchísimos muñecos y diseños infantiles y juveniles que iban a decorar la alfombra naranja.

Además de Danna Paola, será su novio, Alex Hoyer, y Luis de la Rosa los conductores del espectáculo, que será grabado y se transmitirá el martes 30, a las 20:00 horas, por YouTube y Pluto TV, e incluso en la plataforma Paramount+.