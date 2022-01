Armas en el set no son necesarias: Guillermo del Toro

Reforma

Ciudad de México.- Guillermo del Toro reveló que él no usa armas de fuego reales en sus filmaciones desde 2007, pues considera que no es necesario.

Lo anterior lo compartió en la más reticente edición de Directors Roundtable, serie de charlas entre directores de Hollywood Reporter.

"No he disparado un arma de verdad en un set de filmación desde 2007 o 2008. No creo que sea necesario. Realmente no lo hago".

La declaración la hizo mientras se tocó el tema del fallecimiento de la cineasta Halyna Hutchins en octubre, cuando el actor Alec Baldwin disparó accidentalmente un arma que tenía balas reales.

"Comenzó con El Espinazo del Diablo (2001), porque teníamos prohibido rodar en Segovia (España). Nos prohibieron grabar en el bosque, porque por la ignición podíamos provocar un incendio, después de eso pensé que eso era lo más seguro que podíamos hacer", relató.

"Toda la parafernalia que viene con (usar armas reales), tienes que poner vidrio Mylar frente a la cámara, todos deben dejar al equipo de cámara, deben estar protegidos, haces todo un número y desde el punto de vista práctico de la seguridad, no hay razón para hacerlo".

Aún así reconoció que los accidentes suceden y que él los ha tenido.

"Si un accidente ocurre por la confluencia de tres, cuatro factores impredecibles, es una cosa; pero si suceden y hay uno o dos factores que se pueden prevenir, eso pesa mucho sobre el director o el productor, tratas de prevenirlos, y el resto es una tragedia y nadie puede juzgar", relató.

Los cineastas Pedro Almodóvar, Kenneth Branagh, Jane Campion, Asghar Farhadi y Reinaldo Marcus Green acompañaron a Guillermo del Toro en el encuentro que se realizó en Los Ángeles y que fue publicado el pasado jueves.