Armin y Steve Aoki cumplen deseo de trabajar juntos

Reforma

Ciudad de México.- Al destacar ambos en las primeras posiciones de la lista de los mejores DJs del mundo, Armin van Buuren y Steve Aoki han compartido constantemente escenarios y festivales.

Por ello, las ganas de colaborar siempre estuvieron latentes, pero fue recientemente, por el confinamiento de la pandemia, que pudieron pausar sus ajetreadas agendas y componer juntos su nuevo sencillo, "Music Means Love Forever", disponible en todas las plataformas.

"Éramos como dos barcos pasando uno al lado del otro todo el tiempo. Durante los últimos 10 años siempre estuvimos encontrándonos, y Armin es esa persona tan generosa, atenta y maravillosa que cada vez que nos veíamos era una experiencia grandiosa, y siempre dijimos: 'Deberíamos encontrar la forma de colaborar y hacer música juntos'.

"Ese interés siempre existió, pero fue el Covid lo que nos permitió realmente detenernos y hacerlo posible. Durante el confinamiento le mandé la primera idea de la canción, le encantó y la peloteamos una y otra vez durante todo este tiempo. Ideamos la letra juntos y hasta soy yo quien hace la voz del robot en el tema, y lo que queríamos era que se sintiera realmente global y que pudiera, de verdad, unir a la gente", explicó Aoki, de 43 años, en entrevista exclusiva.

Dadas las dificultades que conllevó el coronavirus para su gremio, teniendo que mantenerse alejados de los shows en directo, ambos decidieron crear un himno que emanara toda la energía que hay detrás de un espectáculo, lo que también quedó reflejado en su video oficial, con versiones respectivas: "Armin's Journey" y "Steve's Journey".

"Quisimos regalar algo que todos pudiéramos corear y gozar en los shows, y es una representación de lo que son estas presentaciones en vivo.

"El cómo se vive esta experiencia, cómo se siente estar en un festival, estar junto a todos tus amigos, junto a gente que no conoces, estar 10 mil personas unidas en una misma emoción, y ha sido genial ser capaces de recrear eso que tanto extrañamos, especialmente ahora, que por fin está comenzando a suceder otra vez", destacó el estadounidense.

Adaptarse o morir

Para el DJ detrás de éxitos masivos como "Waste It On Me", "Just Hold On" y "Mi Gente", quien ha pasado los 15 años de su carrera en giras, tener que parar no fue fácil, por lo que durante este lapso debió encontrar la forma de seguir adelante, aun desde el encierro.

"Amo estar siempre moviéndome e ideando hacia dónde ir después, esa es mi personalidad y por eso me mantengo siempre de gira y haciendo centenares de shows al año. Lo he hecho así siempre y me encanta. Hay personas que prefieren estar en casa, pero no es mi caso.

"Entonces, ahora, que estuve atrapado, tuve que aprender a probar algo diferente. Recuerdo que los primeros meses fue muy inquietante para mí, fue muy difícil tener que estar encerrado, pero después supe que debía aceptar la situación, aprender cómo sobrellevarla y adaptarme, porque así es la vida, y logré abrirme a tener nuevas oportunidades y experiencias", compartió.

Su aprendizaje quedará reflejado en su próximo material, un álbum que si bien no seguirá la secuencia de sus últimas cuatro entregas, el concepto Neon Future, promete estar a la altura y sorprender a cada uno de sus seguidores.

"Neon Future es un proyecto que jamás va a terminar, pero, por ahora, mi próximo álbum será un universo completamente nuevo, y estoy muy emocionado de presentarlo al mundo. No quiero adelantar demasiado, pero he estado trabajando en él día y noche desde el Covid, y tengo algo realmente emocionante, estarán sumamente sorprendidos, será algo que jamás habrían esperado.

"Siempre me gusta sorprender, me gusta cambiar continuamente y que mi música siempre sea un reto, porque por más que adore hacer cosas que sé que funcionan para mis fans, también necesito desafiarlos constantemente y quiero que estén listos para lo que sea. Que sepan que con mi música siempre dirán '¡guau!, ¿de verdad está pasando esto?'".